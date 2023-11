Novo affair de Rafa Kalimann, ator já viveu romance com ex-atriz da Globo

Rafa Kalimann chamou a atenção da web depois de ser flagrada aos beijos com Allan Souza Lima no último final de semana

Rafa Kalimann (30) chamou a atenção da web com seu novo romance depois de ser flagrada aos beijos no último final de semana. Com o terceiro affair público neste ano, a atriz vive clima de paixão com o ator Allan Souza Lima (38). Conhecido por estrelar novelas como Cangaço Novo e Amor Perfeito, ele já viveu relacionamento com a ex-atriz da Globo Helena Ranaldi (57). Relembre o namoro dos artistas.

Allan Souza Lima e Helena Ranaldi teriam começado romance em maio de 2014, após se conhecerem nos bastidores da novela Em Família, na qual atuaram juntos. Apesar dos rumores sobre a paixão circularem na mídia na época, os dois só publicavam fotos ao lado de amigos antes de assumirem o namoro.

Em julho do mesmo ano, o ator mostrou que não queria mais esconder o romance ao publicar uma foto abraçado com Helena Ranaldi nas redes sociais. "1+1", escreveu na postagem. Com vários momentos compartilhados juntos desde que o namoro se tornou público, o casal também dividiu uma viagem romântica para Gramado, no Rio Grande do Sul, para acompanhar o festival de cinema da cidade e visitar os pontos turísticos da região.

Leia também: Por que Bianca Bin foi afastada do remake da novela Dona Beja? Entenda a confusão

De acordo com o portal Extra, o namoro chegou ao fim em março de 2015, após menos de um ano do início do relacionamento. Com um término amigável, os dois ainda continuaram seguindo as redes sociais um do outro na época após o fim do namoro.