Noivo de Luana Andrade reaparece e preocupa fãs com desabafo: "Não existe vida sem ela"

Noivo de Luana Andrade reaparece nas redes sociais e faz longo desabafo; leia na íntegra

Noivo da influenciadora e bailarina Luana Andrade, o empresário João Hadad publicou um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira, 17. Ele atualizou os fãs sobre seu estado após perder a namorada com quem vivia um sólido relacionamento.

"Prometi que ia vir aqui e antes de mais nada eu queria agradecer todas as mensagens de carinho e de conforto. A Lu foi minha namorada, minha parceira de vida. É muito difícil entender os planos de Deus, mesmo sabendo que ele sabe de todas as coisas. A ficha ainda não caiu, a qualquer momento eu acho que ela vai chegar, vai mandar uma mensagem. Ainda não consegui concretizar que nunca mais vou encontrar a Lu", disparou ele.

Muito emocionado, ele disse que muitos fãs e seguidores querem saber como será sua vida a partir de agora. "Não existe vida sem a Lu, nunca vai existir. Eu quero voltar a minha rotina aos poucos, no meu tempo. Assim que eu me sentir melhor eu vou compartilhando aqui com vocês, meus sentimentos, minha rotina, como vai ser daqui pra frente. Preciso continuar trabalhando, mas ainda estou meio aéreo. E eu tenho certeza que casa passo que eu der, cada coisa que eu fizer, ela vai estar comigo e isso me conforta um pouco", disse.

Hadad ainda afirmou que estava em um momento feliz, no qual inclusive conseguia aparecer mais nas redes sociais. "Ela sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, me incentivou, me aconselhou muito. Um dos motivos de eu estar aqui é ela. Nesse tempo de internet, eu aparecia, sumia e dessa última vez eu estava postando mais, foi por ela. Ela não me fez desistir. Eu não vou desistir daqui. Eu vou continuar correndo atrás dos nossos sonhos, por mim e por ela", disparou.

Saiba o que o hospital falou sobre a morte de Luana Andrade

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família.Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe", informaram.

E completaram: "A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família".

Família autorizou a doação das córneas de Luana Andrade

A morte da assistente de palco Luana Andrade, que trabalhava no Domingo Legal, do SBT, comoveu os brasileiros na semana passada. Em entrevista ao Fantástico na noite de domingo, 12, a mãe dela, Luciana Andrade, contou que a família decidiu doar as córneas da jovem após sua morte.