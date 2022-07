No hospital, Neto agradece apoio após passar por três cirurgias: "Obrigado pelas orações de vocês"

O ex-jogador de futebol falou sobre as cirurgias nas redes sociais e agradeceu as orações dos fãs

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 17h41

O ex-jogador de futebol Neto (55) passou por três cirurgias nesta quinta-feira, 14.

No Stories do Instagram, o apresentador da Band gravou alguns vídeos para tranquilizar os fãs após os procedimentos e agradeceu as orações e as mensagens de apoio.

"Acabei de sair da cirurgia, fiz três cirurgias. Estou no soro. Obrigado a Nossa Senhora Aparecida, obrigado pelas orações de vocês todos por mim e pela minha família", disse ele, que aparece deitado na cama do hospital.

Na gravação, Neto ainda mostra as pernas imobilizada e revelou que uma das cirurgias foi muito séria. "Estou hospitalizado e acho que vou ficar até domingo por aqui. Fiz três cirurgias, e uma muito séria", contou o ex-atleta.

Confira a publicação de Neto no hospital: