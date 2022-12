No ar em Travessia, ator da Globo iniciou carreira em reality musical

Chay Suede iniciou sua carreira no programa "Ídolos" em 2010; ator está no ar em Travessia, da Globo

Chay Suede (30) começou a carreira artística no programa "Ídolos" em 2010, no final de sua adolescência. No ar como Ari em Travessia na Globo, o ator participou não venceu o reality musical, mas conquistou o quarto lugar. No ano seguinte, ele foi um dos seis protagonistas da versão brasileira de "Rebelde", exibida pela Record.

O marido de Laura Neiva (29) encantou o público do reality com sua voz afinada com apenas 17 anos . Depois, ele foi selecionado para entrar no elenco principal de Rebelde. Na novela além de atuar, Chay também cantava, já que os protagonistas tinham uma banda. Então, o artista passou a fazer shows como participante da banda e depois que o projeto acabou seguiu em carreira solo.

Chay teve sua estreia na Globo em 2014, quando logo de cara interpretou um protagonista da novela das nove. Em Império, o ator foi o intérprete da primeira fase de José Alfredo, que na sequência foi vivido por Alexandre Nero (52). Desde então ele segue fazendo diferentes trabalhos na emissora e se dedicando à carreira de ator.

Contudo, o sucesso é tanto que ele já conquistou o prêmio "Melhores do Ano", na categoria "Ator de Novela" em janeiro de 2022, após sua participação como Domênico na novela "Amor de Mãe". Seus concorrentes para levar o troféu para casa eram Irandhir Santos (44) e Selton Mello (49). Na época, vídeos de sua participação no "Ídolos" começaram a circular pelas redes sociais.