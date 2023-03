Nicole Bahls desembarca no Rio em cadeira de rodas após sofrer acidente: ‘Não passou a dor’

Imobilizada, Nicole Bahls desembarcou no aeroporto do Rio de Janeiro após quebrar o pé em cruzeiro; veja as fotos

A influencer Nicole Bahls (37) chamou a atenção ao desembarcar no aeroporto do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 27. É que a estrela surgiu com o pé imobilizado e precisou usar uma cadeira de rodas para circular pelo local.

O motivo do acidente, foi que a artista sofreu uma queda e quebrou o pé enquanto se divertia no cruzeiro organizado por Xuxa Meneghel para festejar os 60 anos neste domingo (26). "Arrasada porque tô perdendo a Xuxa saindo da nave", brincou ao contar o incidente nas redes sociais, enquanto era socorrida pelos médicos.

Após o susto, Nicole contou que vai precisar ficar de repouso por algum tempo: "Três semanas sem pisar no chão", explicou. Na sequência ela contou como foi o acidente: "Abro a porta do quarto, pisei em falso, caí e quebrei o pé". Ela revelou que precisou de um analgésico muito forte para suportar a dor: "Tomei morfina, mas a morfina não passou a dor".

Triste pelo ocorrido inesperado, a modelo precisou desembarcar do navio para realizar uma série de exames detalhados. Já em terra, Nicole foi fotografada no aeroporto do Rio de Janeiro a bordo de uma cadeira de rodas e com uma muleta de apoio.

VEJA AS FOTOS DE NICOLE BALSH NO AEROPORTO:

Foto: Webert Belicio/Agnews

Nicole Bahls relembra briga com Viviane Araujo

Nicole Bahls recordou sua participação no reality show A Fazenda, da Record TV, durante sua participação no podcast Vaca Cast, comandado por Evelyn Regly. No bate-papo, a famosa contou como está a relação com Viviane Araújo atualmente, após protagonizar diversas discussões com a atriz.

"Encontro ela sempre no Carnaval, fiquei superfeliz porque ela tinha o sonho de ter um bebê, está num momento bom da vida dela, com uma pessoa bacana, era só coisa de reality mesmo, eu gosto dela, eu acho ela uma guerreira", elogiou a influencer.