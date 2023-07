Neymar revela nova meta após temporada polêmica no Brasil: “Agora é focar”

Á espera do segundo filho, Neymar Jr se despede do Brasil e faz reflexão sobre temporada polêmica no país

O jogador de futebol Neymar Jr está de malas feitas para deixar o Brasil depois de uma temporada de férias pra lá de polêmica. Neste domingo, 09, ele aproveitou o clima de despedida para refletir sobre o período na terra natal e revelar qual será sua maior meta ao retornar para França, onde joga no Paris Saint-Germain.

No feed de seu perfil oficial do Instagram, Neymar dividiu uma foto com seus mais de 200 milhões de seguidores. O jogador posou com um sorrisão de orelha a orelha enquanto se divertia em uma de suas muitas quadras esportivas em sua mansão luxuosa em Mangaratiba, município do Rio de Janeiro.

O craque abriu o coração sobre a temporada polêmica na legenda: "Essa foto resume a felicidade de estar no Brasil com a minha família e meus amigos", ele iniciou e contou que pretende manter o foco no futebol: “Férias acabaram e agora é focar nesse finalzinho de recuperação e fazer uma grande temporada", declarou o jogador.

Vale lembrar que Neymar está em recuperação desde março deste ano, quando realizou uma cirurgia após romper um ligamento no tornozelo direito. Mas além de se reabilitar por conta do procedimento cirúrgico, o craque também precisou lidar com diversas situações delicadas em sua estadia no Brasil.

O jogador de futebol, que está a espera de seu segundo filho, descobriu o sexo do bebê, que será uma menina chamada Mavie, em meio a um escândalo de traição. Após ser exposto por uma influenciadora digital com quem teve um caso, Neymar assumiu publicamente que traiu a namorada grávida, Bruna Biancardi.

Neymar mostra visão aérea de mansão no Rio de Janeiro:

Durante sua estadia no país, Neymar publicou um vídeo curto para mostrar tudo o que está disponível em sua mansão avaliada em R$ 28 milhões, localizada no Rio de Janeiro. Nele, você pode ver os diversos atributos de lazer da casa, que deixam qualquer um com inveja. "DisNEYlandia", brincou Neymar, comparando o imóvel com um parque temático. Confira!