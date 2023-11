Nelson Ned: veja como estão os três filhos do cantor

Veja como estão os três filhos do cantor Nelson Ned; ele morreu há 9 anos e agora ganha biografia inédita

Quase dez anos após a sua morte, o cantor Nelson Ned voltou a se tornar um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. É que o artista acaba de ganhar uma biografia escrita por André Barcinski, especialista na área.

O livro traz um relato sem filtros da polêmica trajetória do cantor: além dos muitos amores, há relatos sobre o consumo de substâncias ilícitas e até o envolvimento do artista com a máfia. Agora, fãs querem saber: como estão os três filhos do artista?

Como estão os filhos de Nelson Ned?

NELSON NED JÚNIOR: o primogênito que carrega o nome do cantor é baterista profissional e mora no México desde 2011. Com formação na área, ele estudou jazz na Suíça e apareceu pouquíssimas vezes no Brasil. Pai e filho também não tinham uma boa relação.

ANA VERONICA NED: filha mais nova do cantor, ela seguiu a carreira artística e chegou a gravar álbuns. Ela também foi especialista em artes circenses e chegou a se formar palhaça e acrobata. Ela também é militante em defesa dos direitos das pessoas com nanismo.

MONALISA NED: formada em fonoaudiologia, ela também luta contra o preconceito. Na última quinta-feira, 16, ela contou histórias sobre o pai na televisão.

Monalisa, Juninho e Veronica: os três filhos de Nelson Ned — Foto: Reprodução / Redes sociais

FILHAS DE NELSON NED DERAM AS CARAS NO 'DOMINGÃO'

Em 2018, o ator Tiago Abravanel homenageou o cantor no Domingão e ganhou elogios das filhas do artista. Muito emocionado, Tiago Abravanel falou brevemente após a apresentação. "Essa pessoa que não é a gente, é outra pessoa. Antes das apresentações começaram eu fiquei muito feliz porque escolher pessoas diferentes, desafios diferentes é um grande trabalho. Assim como eu, o Nelson não via o corpo como uma limitação. E eu tenho um imenso prazer de fazer essa homenagem com vocês hoje", disse.