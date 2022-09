Nathan Santos, vice-campeão do ‘Bake Off Brasil’, morre aos 27 anos

Vice-campeão do 'Bake Off Brasil', Nathan Santos, morre aos 27 anos de forma trágica; família está em choque e pede auxilío

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 10h58

Morreu na última quarta-feira, 07, o vice-campeão da sétima edição do Bake Off Brasil, Nathan Santos. O confeiteiro tinha apenas 27 anos e não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória após uma crise de ansiedade, em Maceió, afirma a imprensa de Alagoas.

Na época de sua participação no reality show, ele chegou a se afastar por conta de um problema emocional. Na época, fez um desabafo sobre a pressão psicológica de competir na atração e ser bem-sucedido em sua confeitaria. No ateliê, ele preparava principalmente bolos de casamento e dava cursos de doces.

Vice-campeão do 'Bake Off Brasil', Nathan Santos, morre aos 27 anos de forma trágica:

Em um comunicado publicado nas redes sociais do rapaz, não há maiores detalhes sobre a morte. “É com grande pesar que comunicamos o falecimento do inesquecível Nathan Santos. Em breve passaremos maiores informações”, disse a assessoria do confeiteiro.

A família recorreu aos amigos para custear o velório e o enterro: “Os familiares de Nathan Santos pedem ajuda aos amigos e seguidores para as despesas do funeral. (…) Estamos aqui na casa do Nathan tentando resolver, tentando solucionar, para proporcionar ao nosso amigo, o mais digno velório possível. A gente está aqui com a irmã dele, está todo mundo muito abatido e abalado, então estamos tentando compartilhar o máximo essa informação. Peço que vocês ajudem pelo menos compartilhando. Quando a gente tiver mais informações, comunicamos vocês”, disse uma amiga próxima ao cozinheiro.