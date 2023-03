Nathalia Dill mostra filha na praia e fãs se derretem com a fofura da pequena

A atriz Nathalia Dill compartilhou uma foto de sua filha aproveitando as férias; confira

Nesta sexta-feira, 17, a atriz Nathalia Dill (36) compartilhou uma foto adorável da sua filha Eva, de apenas 2 anos, nas suas redes sociais. A artista fez questão de mostrar um pouco dos momentos de suas férias, que está curtindo com a família em Japaratinga, Alagoas.

No clique publicado em seu perfil, a pequena Eva é vista brincando na praia, segurando uma corda em uma superfície de madeira. A mamãe coruja ficou toda orgulhosa e se derreteu na legenda: "Eva no seu habitat natural".

Os fãs e admiradores da atriz não deixaram de comentar sobre a adorável foto da filha de Nathalia. "As perninhas dela! Modo efeito gostosura ativado!", disse uma internauta. "Que linda, igual a mãe", declarou outra. "Cada dia mais linda", escreveu uma terceira.

A atriz ainda recebeu elogios de como cuida da pequena: “Vejo poucos artistas com uma dedicação tão grande para com seus filhos. Parabéns @nathaliadill ! São de mães como famílias assim que o mundo precisa”, escreveu um fã.

Filha de Nathalia Dill comemora aniversário toda estilosa

A filha de Nathalia Dill, Eva, fez aniversário no final do ano passado e ganhou uma festinha temática especial para o momento.

A atriz compartilhou fotos do evento e encantou com os detalhes. Nos registros, a artista mostrou que o evento teve muita comida que criança adora e uma mesa deslumbrante para celebrar o novo ciclo da herdeira.

Com flores e doces inspirados no fundo do mar, Eva soprou as velhinhas no clima de peixes e conchas. "Mais um pouquinho desse dia de festa para os 2 anos de Eva. Um agradecimento especial aos parceiros responsáveis por cada detalhe lindo e inesquecível", disse Nathalia Dill ao exibir um pouco do dia especial.

Na época, muitos dos fãs da atriz notaram uma semelhança entre as duas: "Ela é sua cara! Cópia total", escreveu um.