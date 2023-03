Natali Matos se casa nos Estados Unidos

Em cerimônia intimista, influencer faz votos com Paul John Mirabella após seis anos de relacionamento

A influencer Jordana Natali Matos se casou com o empresário Paul John Mirabella, com o qual estava junto há mais de seis anos. Em janeiro de 2022, protagonizaram uma linda cena romântica em Paris, França, em que ele a presenteou com um anel de diamantes, com valor estimado de mais de 30 mil dólares.

Após um ano de noivado, ela disse sim e concluiu a união nos Estados Unidos. “Após todos esses acontecimentos de pandemia, onde a distância acabava sendo mais frequente, decidimos nos casar e, assim, oficializamos nossa relação”, diz Natali.

“Celebramos o nosso amor em uma cerimônia íntima, porém com parte das pessoas que consideramos especiais e acompanharam nossa história. Foi tudo perfeito, do jeito que sonhamos. E agradecemos, especialmente, à nossas famílias e amigos, que vivenciaram esse momento inesquecível”, disseram.

A cerimônia aconteceu em The Country Administration Center, um dos cartórios mais conhecidos em San Diego. O modelo do vestido é assinado pelo estilista americano Enzoani Gown, que trouxe romantismo em sua obra, com rendas em floral e um decote delicado, contendo um toque de modernidade e conforto, e a saia em tule francês.

Seu dia de beleza aconteceu sob os cuidados de Ediane Crawford, em seu luxuoso espaço de beleza na Califórnia.

É esperado que, a agora a senhora Jordana Natali Matos Mirabella e seu marido façam uma cerimônia no Brasil para os amigos e familiares da noiva.

