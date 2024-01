Que mais ela quer? Ana Castela posa de biquíni branco e reclama de foto

Ana Castela posa de biquíni branco e reclama de foto ousada; cantora apareceu nas redes sociais e mandou recado após o flagra

A cantora Ana Castela divertiu os fãs nas redes sociais nesta segunda-feira, 8, ao compartilhar um clique registrado neste final de semana. É que ela surgiu deslumbrante em um clique bem ousado.

Na imagem, a artista aparece exibindo toda a sua beleza com um biquíni branco. Ela exibiu suas tatuagens e seu abdômen trincado. Mas, acredite se quiser, ela não gostou tanto assim da imagem.

É que ao publicar a foto, ela deixou uma mensagem divertida. "Gostei, mas não a ponto do feed", disparou ela brincando com o comportamento de muitos usuários nas redes sociais. O que será que faltou na foto da musa?

Recentemente, Ana Casteladesabafou após uma performance controversa de uma de suas músicas durante um show. "Desculpa não conseguir cantar essa música como eu deveria. Eu estou melhorando, estou fazendo fono, mas são dias difíceis, cansativos para c*. Desculpa, crianças, não falem palavrão", disse ela, deixando escapar a palavra. Ela se mostrou emocionada ao gravar o vídeo pedindo desculpas em público para os seguidores e fãs nas redes sociais.

Veja:

Ana Castela de biquíni

Relembre o relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto

Ana Castela vive um romance com o cantor Gustavo Mioto. Os dois levantaram suspeitas de que estariam vivendo um romance no final do ano passado. Apesar das especulações, eles só foram assumir o namoro no início deste ano. Desde então, eles usavam as redes sociais para trocar declarações apaixonadas e faziam várias aparições juntos.

Mas tudo mudou em setembro deste ano, quando o casal anunciou o término. Os sertanejos precisaram lidar com especulações sobre ciúme e traição. No entanto, Ana e Gustavo sempre fizeram questão de rebater os rumores e reforçar o carinho um pelo outro através de declarações nas redes sociais e em entrevistas. Mioto, inclusive, chegou a revelar o motivo da separação.