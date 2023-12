Aos 20 anos, Ana Castela compra carro de luxo caríssimo; saiba o valor

Cantora Ana Castela compra veículo imenso e caríssimo com apenas 20 anos; veja quanto a artista pagou pelo item de luxo que ela mostrou na rede social

A cantora Ana Castela comprou um carro de luxo e mostrou em sua rede social a conquista nesta quarta-feira, 27. Em frente ao veículo gigante e imponente, a boiadeira surgiu radiante ao exibir o fruto de seu trabalho.

Com apenas 20 anos, a artista adquiriu o item de alto padrão e claro que intrigou sobre o preço do carrão. Para quem gostaria de saber o valor, o carro de Ana Castela custa a partir de meio milhão. Isso mesmo, o preço dele é a partir de R$ 520 mil.

Com um laço vermelho, ele apareceu no registro com a famosa, que escreveu sobre ter conseguido comprar o veículo caríssimo. "Fruto do meu trabalho, suor, choro, haters que não pode faltar, felicidade e dedicação! Obrigada Deus, pai e mãe por nunca deixarem eu desistir. (não vou saber estacionar, e nem ver quem tá na rua… mas Deus cuida) Com vocês, meu carro", escreveu ela ao exibir a novidade.

Na última semana, Ana Castela chamou a atenção ao postar fotos tomando sol com um biquíni rosa. Além dos registros sozinha, ela encantou ao compartilhar outro com o seu namorado, o cantor Gustavo Mioto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

Ana Castela chora ao pedir desculpas ao público

Recentemente, a cantora Ana Castela viveu um momento delicado no palco ao se apresentar em um show em Barretos, a artista não conseguiu atingir um toma da música Solteiro Forçado e se desculpou com o público - ela ficou abalada após o momento viralizar nas redes sociais.

Nitidamente chateada com a situação, a sertaneja falou sobre estar se cuidando bastante para evitar que isso continue acontecendo durantes suas apresentações. "Desculpa não conseguir cantar essa música como eu deveria. Eu estou melhorando, estou fazendo fono, mas são dias difíceis, cansativos para c*. Desculpa, crianças, não falem palavrão", disse ela, deixando escapar a palavra. Ela se mostrou emocionada ao gravar o vídeo pedindo desculpas em público para os seguidores e fãs.