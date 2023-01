Nanda Costa exibe momentos de diversão com as filhas na piscina e encanta: "Muito fofas!"

A atriz Nanda Costa aproveitou a manhã ensolarada na piscina ao lado da esposa, Lan Lanh e as gêmeas, Kim e Tiê

A atriz Nanda Costa (36) aproveitou a manhã ensolarada desta terça-feira, 31, para curtir um banho de piscina com as filhas, Kim e Tiê, de apenas um ano de idade, e com a esposa, a percussionista Lan Lanh (54).

Nos cliques publicados em sua conta no Instagram, a família aparece se divertindo e se refrescando do calor dentro da água. "Esse tempo pede muita praia, piscina e diversão", disse ela enquanto segurava as gêmeas nos braços.

Nos comentários, muitos admiradores deixaram seu carinho: "Fofuras em dose dupla", disse um. "Tão linda essas princesas", comentou outro. "Quem que guenta essas pernocas?", escreveu mais um.

Recentemente, Nanda Costa derreteu a web de amor ao compartilhar momentos encantadores com as filhas gêmeas Kim e Tiê.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE NANDA COSTA:

LUTO!

Ainda nas últimas semanas, Nanda Costa emocionou a web ao lamentar a morte do pai, com uma foto publicada nas redes sociais.

"Era Natal, o meu primeiro Natal, o meu único Natal com ele. No colo dele. Sempre esperei por você, pai! E, através dessa foto sabia que você existia. Choro por sua partida. Que triste que a vida quis assim. Essa foto nunca saiu do meu lado, e nunca saíra. Descansa em paz. Te amo, pai", escreveu Nanda.

Em junho de 2022, durante o programa Altas Horas, Nanda contou que o pai abandonou a família quando ela tinha apenas um ano.

"Uma vez, assistindo TV com a minha mãe e com a minha avó, eu perguntei: 'Mãe, você acha que o meu pai assiste TV? Você acha que ele assiste jornal igual o meu avô ou assiste novela igual você e a minha avó?'. Ela falou: 'Eu acho que ele vê os dois'. Aí eu falei: 'Então eu vou entrar ali, ele vai ter orgulho de mim e vai voltar'", disse na ocasião.