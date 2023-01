Nanda Costa lamenta morte do pai: "Descansa em paz"

Nanda Costa contou que o pai abandonou a família quando ela tinha apenas um ano de idade

Nanda Costa (36) emocionou os fãs ao lamentar a morte do pai, com uma foto publicada nas redes sociais. Na imagem, a atriz aparece ainda bebê sendo segurada por ele.

"Era Natal, o meu primeiro Natal, o meu único Natal com ele. No colo dele. Sempre esperei por você, pai! E, através dessa foto sabia que você existia. Choro por sua partida. Que triste que a vida quis assim. Essa foto nunca saiu do meu lado, e nunca saíra. Descansa em paz. Te amo, pai", escreveu Nanda.

Em junho de 2022, Nanda contou no Altas Horas que o pai abandonou a família quando ela tinha apenas um ano.

"Uma vez, assistindo TV com a minha mãe e com a minha avó, eu perguntei: 'Mãe, você acha que o meu pai assiste TV? Você acha que ele assiste jornal igual o meu avô ou assiste novela igual você e a minha avó?'. Ela falou: 'Eu acho que ele vê os dois'. Aí eu falei: 'Então eu vou entrar ali, ele vai ter orgulho de mim e vai voltar'", disse na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Nanda Costa faz longo desabafo sobre a quarentena

Nanda Costa chegou a usar as redes sociais também para fazer um longo desabafo sobre seus dias durante a quarentena.

A atriz publicou um clique onde ela aparece deitada, descansando dos dias caóticos que viveu na pandemia.

Na legenda, ela escreveu:"Alguém sabe que dia é hoje da quarentena? As vezes me bate um desespero... Eu tava falando com minha amiga Rita Sinara esses dias e perguntei quando tudo isso ia acabar. Ela me disse 'uma hora vai acabar, mas o mais importante é isso não acabar com a gente. Então precisamos ser fortes.' Vamos ter fé."

"Aproveitei essa foto que minha companheira maravilhosa tirou dos cochilos que ando tirando pra alimentar o virtual. Porque o real tá me consumindo muito. Se cuidem, se protejam. Espalhem amor e sejam gentis com as pessoas. Amo você!", finalizou ela.