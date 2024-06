Namoro de Gkay com Marco Túlio Rodrigues chega ao fim

A influenciadora digital Gkay passou o Dia dos Namorado sozinha após o fim do romance com o empresário Marco Túlio Rodrigues

A influenciadora digital Gkay está solteira. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ela se separou do empresário Marco Túlio Rodrigues há duas semanas e passou o Dia dos Namorados sozinha.

A estrela contou ao colunista que os dois são apenas amigos e que ela está focada em seu trabalho. “Vida que segue”, afirmou. O colunista ainda contou que os dois enfrentaram crises na relação antes do término e que a separação foi uma decisão de Marco Túlio.

Vale lembrar que Gkay e Marco estavam juntos desde dezembro de 2022, mas só assumiram o namoro quatro meses depois. Eles revelaram o romance publicamente durante uma viagem pela Itália em 2023.

Gkay fala sobre procedimento estéticos

Há pouco tempo, Gkay abriu o jogo sobre a reversão de procedimentos estéticos que realizou no passado. A influenciadora participou do programa “De Frente Com Blogueirinha” do canal Dia TV. “Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra”, brincou a comediante ao revelar sobre seus procedimentos antigos.

A estrela ainda comentou sobre o impacto que a reversão destes procedimentos teve em sua autoestima: “Achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi o contrário, me sinto muito melhor hoje. Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz”.

Por fim, a comunicadora ainda refletiu sobre esta nova fase e este processo de desfazer-se dos procedimentos: “Às vezes a gente perde a mão mesmo nisso de buscar o melhor e se comparar. Hoje tento não me comparar porque o legal é a gente fazer nosso trabalho e a pessoa gostar do que a gente faz, não do que o outro está fazendo e a gente está copiando”.