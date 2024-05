Namorado de Selena Gomez fala sobre casamento e vontade de ter filhos

"Próxima meta", afirmou Benny Blanco, produtor musical e namorado da Selena Gomez; a cantora está em um relacionamento desde junho do ano passado

Selena Gomez e Benny Blanco estão prontos para o próximo passo. O produtor, que está junto com a cantora desde junho de 2023, afirmou que sua próxima meta pessoal é ter filhos com a estrela de ‘Only Murders in the Building’ e contou detalhes sobre o primeiro encontro dos dois.

O produtor musical foi convidado ao The Howard Stern Show, e começou a falar sobre o futuro com a amada após contar o que preparou para estrela do Dia dos Namorados, celebrado nos EUA no dia 14 de fevereiro.

"Foi perto do aniversário dela. A comida preferida dela é Taco Bell. Então eu disse: ‘Eu quero fazer algo que ela ame’. Ela gosta de filmes, então eu aluguei uma sala de cinema. Ela adora um sofá confortável, então eu tirei todas as poltronas e coloquei um sofá gigante na frente. Eu pensei em todas as suas comidas favoritas. Falei com a avó dela, a mãe dela, a melhor amiga dela. E foi isso que eu inventei", ele relembrou.

O apresentador se admirou com a fala do produtor musical, afirmando 'prever um casamento' em breve. Benny concordou: "Você e eu estamos!". Questionado sobre já ter um anel para o pedido de noivado, ele negou. "Não tenho nada. Não tenho nem sapatos. Preciso me recompor".

O comandante do programa continuou a falar sobre planos de casamento do convidado com a diva pop. "Quando olho para ela fico sempre, tipo, não conheço um mundo onde pudesse ser melhor do que este", se esquivou ele.

Em seguida, garantiu que pensa em ter filhos com a namorada 'todos os dias'. Ele explica: "Essa é minha próxima meta, para dar um 'check' na lista [de pioridade]. Tenho muitos afilhados, muitos sobrinhos. Adoro estar perto de crianças", revelou.

Benny também contou sobre o primeiro encontro com Selena, de quem era amigo há mais de dez anos e produtor musical de alguns de seus grandes hits na carreira. "Foi tão louco. Quando nós saímos para o nosso primeiro encontro, eu nem sabia que era um encontro. Ela falou: ‘Ei, você quer sair?’, e eu disse que sim. Nós saímos, estávamos conversando e eu me lembro dela falando: ‘Eu teria usado algo diferente para esse encontro’. E eu estava tipo: ‘O quê? Nós estamos em um encontro?' Antes que eu percebesse, nós estávamos saindo no dia seguinte, e no dia depois dele", revisitou.

