Namorado de Luana Andrade mostra 1º presente que ganhou da influenciadora

Em luto, namorado de Luana Andrade mostra primeiro presente que ganhou da assistente de palco do Domingo Legal, falecida após cirurgia plástica

O namorado de Luana Andrade, João Hadad, mostrou qual foi o presente que ganhou da assistente do Domingo Legal, falecida nas últimas semanas após uma cirurgia plástica. Em luto e com saudade, o influenciador mostrou o objeto.

No apartamento onde moravam juntos, o ex-Power Couplee exibiu o cantinho favorito deles, uma mesa com o porta-retrato que ele ganhou da modelo antes mesmo de namorarem. João Hadad então contou que esse foi o primeiro mimo que ela deu para ele.

"Nossa primeira viagem juntos, março de 2021 pra Noronha", contou o ex-participante do reality show de casais da Record TV. Em seguida, ele postou o registro marcante em seus stories e se mostrou bastante nostálgico.

Ainda na última semana, João Hadad relembrou o vídeo em que pediu Luana Andrade em namoro. Antes, ele já havia reaparecido e surgiu muito emocionado. "Não existe vida sem a Lu, nunca vai existir. Eu quero voltar a minha rotina aos poucos, no meu tempo. Assim que eu me sentir melhor eu vou compartilhando aqui com vocês, meus sentimentos, minha rotina, como vai ser daqui pra frente. Preciso continuar trabalhando, mas ainda estou meio aéreo. E eu tenho certeza que casa passo que eu der, cada coisa que eu fizer, ela vai estar comigo e isso me conforta um pouco", disse.

Segundo o hospital, a assistente de palco foi internada na tarde de segunda-feira, 6, para passar pela lipoaspiração com médicos particulares. Durante a cirurgia, a modelo teve uma intercorrência respiratória e o procedimento foi interrompido. Ela foi reanimada e levada para UTI. Lá, ela teve uma evolução negativa e veio à óbito às 5h30. A causa da morte foi definida como embolia pulmonar maciça.

Saiba o que o hospital falou sobre a morte de Luana Andrade

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família.Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe", informaram.

E completaram: "A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família".