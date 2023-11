Namorado de Luana Andrade relembra pedido de namoro e lamenta: 'Pra sempre'

Em luto, namorado de Luana Andrade, João Hadad, relembra momentos felizes com a amada e lamenta mais uma vez sua partida após passar por cirurgia

O namorado de Luana Andrade, João Hadad, fez um novo desabafo na rede social nesta quinta-feira, 23. Relembrando momentos marcantes de sua relação com a assistente de palco do Domingo Legal, o ex-participante do Power Couple falou sobre como a amada marcou sua vida.

Na publicação o influenciador colocou fotos belíssimas de sua companheira e postou o vídeo do dia em que a pediu em namoro. João Hadad então lamentou a falta que sente de Luana Andrade, modelo falecida após passar por uma cirurgia plástica.

"Linda, é desse jeitinho que vou sempre lembrar de você: sorrisão no rosto e curtindo a vida intensamente! Sua presença iluminou todos que tiveram a sorte de conviver contigo. Seu jeito alegre e divertido, sua generosidade e, principalmente seu carater, é algo que sempre levarei comigo", começou dizendo.



"O que me traz paz é saber que você teve todo meu amor, carinho e cuidado nesse tempo em que estivemos juntos (1 ano enrolando e 2 anos namorando, né?! kkk). Ao mesmo tempo, me sinto grato por ter sido amado e me tornado um homem melhor ao seu lado. Você mudou a forma como eu enxergo a vida", contou um pouco do que viveram.

E falou como ela será eterna: "Pra sempre você será minha princesa, minha linda, minha mulher foda, minha mulher forte e determinada. Nada e nem ninguém vai apagar tudo que eu sinto por você e muito menos a nossa história. Obrigada por ter sido a minha parceira leal, minha melhor amiga e uma mulher de muita fé. Te amo daqui até a eternidade, princesa".

Na última semana, João Hadad já havia reaparecido e surgiu muito emocionado. "Não existe vida sem a Lu, nunca vai existir. Eu quero voltar a minha rotina aos poucos, no meu tempo. Assim que eu me sentir melhor eu vou compartilhando aqui com vocês, meus sentimentos, minha rotina, como vai ser daqui pra frente. Preciso continuar trabalhando, mas ainda estou meio aéreo. E eu tenho certeza que casa passo que eu der, cada coisa que eu fizer, ela vai estar comigo e isso me conforta um pouco", disse.

Saiba o que o hospital falou sobre a morte de Luana Andrade

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família.Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe", informaram.

E completaram: "A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família".