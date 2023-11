Mãe de Luana Andrade desabafa sobre seguir a vida: 'Somos unidas'

Após quase um mês da morte da filha, mãe de Luana Andrade posta vídeo contando como está prosseguindo sua vida depois de tragédia

A mãe da assistente de palco do Domingo Legal Luana Andrade, Luciana Andrade, postou um vídeo desabafando nesta quinta-feira, 23, sobre a falta que está sentindo da filha. Após semanas do falecimento da herdeira em decorrência a uma lipoaspiração, a corretora de imóveis revelou como está.

Nitidamente abalada, a mãe da influenciadora comentou que sente bastante a presença espiritual da jovem, que sofreu um embolia pulmonar e morreu durante uma cirurgia plástica feita por conta de um lipedema nos joelhos.

"To vivendo um dia de cada, já voltei pra minha casa, não foi fácil, mas eu to superndo bem, to bem fortalecida e forte, porque assim, toda vez que eu lembro da minha filha, eu lembro da grandiosidade dela... Sinto muito a presença dela, a matéria não está próxima, mas no plano espiritural ela tá muito próxima", contou ela.

"Deus me emprestou pra eu ter a honra de criar, de ter esses momentos tão lindos que tivemos juntas, ela veio nesse mundo pra ensinar, Luana me ensinou a ser uma pessoa melhor, ela me ensinava todos os dias", comentou como a herdeira é importante em sua história.

Ainda nesta quinta-feira, 23, João Hadad, namorado da assistente de palco, relembrou registros marcantes com a amada e o dia em que a pediu em namoro.

Veja o desabafo completo da mãe de Luana Andrade:

Saiba o que o hospital falou sobre a morte de Luana Andrade

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família.Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe", informaram.

E completaram: "A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família".