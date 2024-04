Namorado de Bianca Andrade se declara para influenciadora: 'Pessoa favorita'

O modelo italiano Luca Daffrè está no Brasil visitando a namorada; Bianca Andrade e namorado postam foto em pose quente

A influenciadora Bianca Andrade e o namorado Luca Daffrè estão no maior clima de romance. O modelo italiano postou uma foto dos dois agarradinhos e se declarou para ela nesta quinta-feira,11. Luca chegou ao Brasil no dia 2 para visitar a namorada e os dois vêm sendo vistos juntos curtindo o Rio de Janeiro, cidade de Bianca.

"Minha pessoa preferida", escreveu Luca na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas reagiram aos registros fofos dos dois. "Olha, sinceramente... Ser solteira está difícil", brincou uma seguidora, "Lindos! Que Deus abençoe muito vocês", disse outra "Casalzão", afirmou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUCA DAFFRÈ (@luca.daff)

O modelo também já conheceu a mansão da influenciadora em Granja Viana, em São Paulo. Ele mostrou que está feliz de estar no país ao posar com a camisa da Seleção Brasileira, personalizada com seu nome.

Bianca Andrade assumiu seu relacionamento com Luca Daffrè no início de março. O casal se conheceu durante a viagem de intercâmbio da empresária à Londres, na Inglaterra. Anteriormente, ela viveu um relacionamento com o influenciador e ex-BBB Fred Bruno, pai de seu filho, Cris, de 2 anos.

Bianca Andrade revela se tem arrependimentos de ter entrado no BBB

Bianca Andrade fez história no BBB ao ser uma das primeiras integrantes do grupo camarote do reality. A influenciadora participou da 20ª edição do programa e fez com que sua carreira decolasse ainda mais, se tornando uma das empresárias de maior sucesso no Brasil no ramo de maquiagens.

Quatro anos após sua participação, a empresária refletiu sobre sua passagem pelo BBB nesta quarta-feira, 03, enquanto conversava com os seguidores do Instagram.

Além de ter tido um saldo positivo com sua entrada no programa, Bianca também acumulou polêmicas durante estadia na casa mais vigiada do Brasil, já que saiu do Big Brother e logo anunciou o término com o cantor Diogo Melim, após ser acusada de dar 'investidas' em Guilherme Napolitano e Mari Gonzalez.

Depois de abrir uma caixinha de perguntas para conversar com os fãs, um seguidor questionou para Bianca: "Você se arrependeu de participar do BBB?". Direta, ela respondeu: "Jamais! O BBB me trouxe TANTOS aprendizados".