Nahim deixou lista de exigências para seu enterro; saiba o que ele pediu

Antes de falecer, o cantor Nahim havia feito uma lista de exigências para a sua despedida e avisou a ex-mulher, Andreia Andrade, que revelou os desejos dele em uma declaração ao G1 durante o velório do artista nesta sexta-feira, 14, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul de São Paulo.

Bem próxima do famoso, a ex-esposa dele fez questão de realizar a lista e contou as coisas que ele pediu que fossem feitas quando morresse. Cantor, Nahim pediu que bastante música seja tocada e que o momento de certa forma fosse alegre, pois, não queria tristeza. Além disso, Andreia levou seus tão amados cachorrinhos para se despedirem.

"E ele sempre pedia: 'O dia que eu morrer, eu quero muita música no meu enterro. Não quero tristeza'. Ele deixou uma lista de exigências, e uma delas foi a música. Caixão no chão, os cachorrinhos em volta dele, sem flores, bermuda branca, camisa do Corinthians e descalço", falou a ex-esposa dele sobre a lista.

Nahim será sepultado às 16h desta sexta-feira, 14. Vale lembrar que o cantor faleceu na quinta-feira, 13, aos 71 anos. A causa da morte foi definida como um “acidente doméstico” em um comunicado, mas ainda está em investigação. Segundo informações da imprensa, ele morreu ao sofrer uma queda de uma escada em sua casa após passar mal.

Ex-mulher de Nahim diz que não quer ver a filha dele no velório:

A morte do cantor Nahim comoveu o Brasil nesta quinta-feira, 13. Ele faleceu aos 71 anos de idade ao cair de uma escada em sua casa. Com a repercussão do assunto, a ex-mulher dele, Andreia de Andrade, deu uma declaração inesperada sobre a filha mais velha do cantor, Noelle, fruto de um relacionamento anterior dele.

Em uma entrevista no programa Chega Mais, do SBT, Andreia disse que não quer ver Noelle no velório e sepultamento do corpo de Nahim. “Não venha. Não vai se despedir do pai. Ela não vai entrar. Nem perca tempo”, disse ela. Vale lembrar que Nahim e Noelle não tinham uma relação próxima nos últimos anos; entenda o motivo.