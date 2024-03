Nadja Haddad tranquiliza após internação: 'Desafiador'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Nadja Haddad desabafa sobre seu estado de saúde depois de descobrir encurtamento do colo do útero

Na última quinta-feira, 28, a apresentadora Nadja Haddad (43) utilizou de suas redes sociais para compartilhar que está internada em um hospital. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela tranquiliza sobre seu estado de saúde: "Desafiador".

Nadja conta que os médicos detectaram um encurtamento do colo do útero dela durante a gravidez dos gêmeos. Apesar do susto, ela está muito bem, mas a apresentadora não tem previsão de alta, por enquanto deve seguir em repouso.

"Estou melhorando mais a cada dia. Meu estado ainda é de atenção, mas os exames tem dado bons resultados. De ontem pra hoje, melhorou muito meu colo do útero e meu emocional e psicológico. Tomo antibióticos e outros medicamentos e estou de repouso relativo agora. Ou seja, posso tomar um banho rápido no chuveiro! Antes, era banho no leito", declara.

Nadja ainda compartilha que o maior desafio é com relação a sua saúde mental após esse susto: "Tive sessão com psicólogos e me ajudou muito. Agora, estou em paz. Aceitando minha nova condição e cheia de otimismo e, sobre tudo, de fé! Mas meus dias foram muito difíceis. Só chorava de medo, culpa (mesmo não tendo motivos), frustrações, angústia", desabafa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌹Nadja Haddad 🅾️+ (@nadjahaddad)

Mãe do ano

Nadja está grávida pela primeira vez, e vem com amor em dobro, pois ela será mãe de gêmeos. Ela anunciou sua gravidez no mês de fevereiro. A apresentadora realizou um chá de bebê e já sabe que serão dois meninos.

Durante a conversa, ela compartilha sobre sua experiência: "O projeto mais desafiador e prazeroso da vida! Rs. Apesar desse susto de agora, nunca vivi nada tão mágico e surpreendente. Saber que estou “produzindo” duas vidas presenteadas por Deus, no meu ventre, faz eu me sentir forte, feliz, entusiasmada".

"As responsabilidades e medos que me afastavam da gestação anos atrás, não existem mais. Estou amando as mudanças no meu corpo, achando graça de tudo! Rs. Vivo o sobrenatural de Deus e, apesar de ter tido minha vida pausada agora, só agradeço. Meus bebês estão bem, saudáveis, crescendo", finaliza.