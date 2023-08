Na praia, Larissa Manoela faz reflexão sobre liberdade em meio a crise familiar

Atriz Larissa Manoela agita as redes sociais ao compartilhar clique na praia com mensagem enigmática sobre liberdade

A atriz Larissa Manoela agitou as redes sociais neste sábado, 12, ao compartilhar um vídeo de tirar o fôlego na praia, acompanhado por uma mensagem enigmática. Em meio à crise familiar após o rompimento com seus pais, a noiva do ator André Luiz Frambach avisou que seu foco principal é a sua liberdade!

No registro, a atriz, que iniciou a carreira na novela infantil ‘Carrossel’ do SBT, aparece relaxando ao ar livre em um cenário paradisíaco com um biquíni branco, durante a recente viagem de férias que fez com seu noivo. Nas imagens, Larissa respira fundo enquanto admira as paisagens de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Ao som da canção “Nobre Vagabundo” de Gabriel Elias, a atriz usou um trecho da música como reflexão: “Respirando amor, aspirando liberdade”. Em resposta, ela ganhou uma declaração apaixonada de André nos comentários: "O mundo é gigante! E ele merece sentir toda esse seu brilho e beleza por cada espacinho dele. Voa meu amor, seja linda, leve e solta”, disse.

Alguns fãs também deixaram comentários sobre as recentes polêmicas em relação a família da artista: “Ela passa tanta tranquilidade, mesmo passando por esse momento ruim!”, elogiou uma admiradora. Outros exaltaram a beleza da artista: “Você é tão linda”, um seguidor se derreteu. "Você é perfeita do jeito que é", comentou outra.

Vale lembrar que recentemente, Larissa anunciou que passou a comandar sua própria carreira. Em meio às especulações de que a artista estaria investigando o destino de sua fortuna, seus pais divulgaram uma carta aberta para esclarecer a situação financeira da filha e rebater os boatos de que teriam vendido uma de suas residências sem autorização.

Equipe de Larissa Manoela se pronuncia após suposto golpe:

Na última sexta-feira, 11, a atriz Larissa Manoela e seu noivo André Luiz Frambach foram alvos de alguns boatos sobre um conflito familiar. Segundo o Fofocalizando, o ator teria comprado um carro da família da noiva com o preço abaixo da tabela, porém, para que conseguisse vender mais caro depois. Confira a declaração da assessoria da atriz.