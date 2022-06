Murilo Rosa passeia em shopping no Rio de Janeiro ao lado do filho mais novo

Murilo Rosa e o filho Arthur, de nove anos, passearam juntos em shopping no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 20h18

Nesta segunda-feira, 27, Murilo Rosa (51) foi fotografado passeando no shopping ao lado do filho caçula Arthur (9).

O ator e seu filho deram uma volta em um shopping na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. A dupla ainda passou em uma loja de brinquedos.

Arthur é fruto do relacionamento de Murilo com a modelo Fernanda Tavares (41), que já dura 12 anos. Além do pequeno, Murilo e Fernanda também são pais de Lucas que tem 14 anos.

No ano passado, o ator deixou a Rede Globo para trabalhar no reality-show A Ponte, do streaming HBO Max.

Confira aqui alguns cliques de Murilo Rosa e o filho Arthur no shopping!

Fotos: Fabricio Pioyani /AgNews