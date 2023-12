Mulher sequestrada com Marcelinho Carioca revela a verdade sobre vídeo

Mulher sequestrada com o ex-jogador Marcelinho Carioca abre o jogo sobre qual é a relação deles e explica vídeo deles no cativeiro

O sequestro do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca continua sendo investigado e os detalhes são revelados aos poucos. Agora, a mulher que foi sequestrada junto com ele, chamada Tais Alcântara de Oliveira, falou pela primeira vez sobre o que aconteceu.

Em entrevista ao site G1, ela contou sobre o vídeo que eles foram obrigados a gravar no cativeiro, no qual diziam que teriam tido um caso e o sequestro teria sido armado pelo marido dela. Ela contou que está separada do ex-marido e que é apenas amiga de Marcelinho e nunca teve nada com ele. “Eu não tenho nenhum relacionamento com o Marcelinho. Nunca tive. A nossa relação é de amizade mesmo. Eu estou separada do Márcio [ex-marido]. A gente mora em casas separadas, não estamos convivendo, apesar que ainda não saiu o divórcio. A gente continua ainda casados no papel”, disse ela.

Então, Taís ainda relembrou a abordagem dos criminosos. Ela disse que estava no carro com Marcelinho para pegar os ingressos de um show que ele levou para ela e, quando foi descer, os três homens entraram no veículo e sequestraram os dois. “Ele [Marcelinho] desceu e disse que era o ex-jogador. Os caras não acreditaram. Colocaram ele dentro do carro e deram uma coronhada nele. Me colocaram no bando de trás apontando o revólver para a minha cabeça”, disse ela.

Eles foram levados para um cativeiro e ficaram o tempo todo na companhia dos bandidos, que os acompanhavam até no banheiro. Os criminosos ficaram com os celulares deles para olhar o saldo em banco e nas redes sociais. Assim, ela relembrou quando decidiram mandar que eles gravassem um vídeo.

"O helicóptero começou a sobrevoar e eles começaram a se desesperar e falando que 'moio para eles', que a casa caiu. Receberam um áudio de uma pessoa falando que era para fazer um vídeo fake, porque se a casa deles caiu, que a nossa tinha que cair também. Então, que era para inventar uma história do marido que sequestrou, que saiu com mulher casada. Uma pessoa ficou atrás segurando a coberta e outra ficou apontando a arma", disse ela.

Pouco depois, a polícia encontrou o cativeiro e os libertou. "Quando o policial chegou, fiquei chorando eu estava em choque de ver que aquilo estava realmente acontecendo, porque não são todos que conseguem sair de uma situação dessa vivo", declarou.

Filho de Marcelinho Carioca faz desabafo

Filho mais velho do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, Lucas Surcin fez um desabafo nas redes sociais sobre tudo o que viveram com o sequestro do pai, que ficou mais de 30 horas desaparecido. Em um post nos stories do Instagram, ele comentou sobre o susto e a tensão de não saber o que estava acontecendo com seu pai.

O rapaz compartilhou uma foto da família reunida quando o pai chegou em casa após ser resgatado do cativeiro pela polícia civil. Com isso, ele escreveu: “Com toda a certeza, ontem foi o pior dia das nossas vidas”.

E completou: “Quero agradecer a todos que me mandaram mensagem e ligaram. Desculpe por não responder, realmente não foi fácil. E para quem não mandou também, obrigado. Só mostrou quem são os de verdade”.