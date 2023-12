Filho de Marcelinho Carioca desabafa após sequestro: ‘Pior dia’

Filho mais velho de Marcelinho Carioca, Lucas Surcin exibe foto da família reunida e desabafa sobre o susto com o sumiço do pai

Filho mais velho do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, Lucas Surcin fez um desabafo nas redes sociais sobre tudo o que viveram com o sequestro do pai, que ficou mais de 30 horas desaparecido. Em um post nos stories do Instagram, ele comentou sobre o susto e a tensão de não saber o que estava acontecendo com seu pai.

O rapaz compartilhou uma foto da família reunida quando o pai chegou em casa após ser resgatado do cativeiro pela polícia civil. Com isso, ele escreveu: “Com toda a certeza, ontem foi o pior dia das nossas vidas”.

E completou: “Quero agradecer a todos que me mandaram mensagem e ligaram. Desculpe por não responder, realmente não foi fácil. E para quem não mandou também, obrigado. Só mostrou quem são os de verdade”.

Marcelinho Carioca revelou como foi o sequestro

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca relembrou alguns detalhes de como foi ser sequestrado por criminosos no último final de semana. Ele foi libertado do cativeiro na tarde desta segunda-feira, 18, após a repercussão do caso. Depois de ir para a delegacia, o ex-atleta conversou com a imprensa no local e contou como foi o sequestro.

De acordo com o site G1, Marcelinho contou que foi abordado por três homens e levou uma coronhada na cabeça. Com isso, os homens colocaram um capuz na cabeça dela e o colocaram dentro do seu próprio carro. “Chegaram três indivíduos e me abordaram, e aí tomei essa coronhada na minha cabeça e depois não vi mais nada, entrei no carro e já colocaram o capuz e não vi mais nada”, disse ele.

Então, ele disse que a abordagem aconteceu perto da casa da amiga Thais, que é quem apareceu com ele em um vídeo no cativeiro, em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo. Ele foi ao local para levar ingressos de um show que iria usar, mas foi abordado pelos bandidos que o sequestraram.

Além disso, o ex-jogador falou sobre o vídeo no cativeiro, no qual disse que o sequestro aconteceu porque ele teria ficado com uma mulher casada e o marido dela o sequestrou. Porém, ele negou que este fosse o motivo.

“Fui obrigado a falar, a Thais é guerreira, mulher de fibra e a nossa relação é de amizade. Eles queriam dinheiro, eu estava preocupado com a minha vida, com a vida dela”, disse ele, e completou: “Não é fácil ter o revólver apontado para a sua cabeça a todo momento. Com um revólver na cabeça, você faz o quê?”.

A polícia chegou ao cativeiro por meio de uma denúncia anônima. A casa onde ele estava ficava em Itaquaquecetuba e cinco suspeitos já foram detidos. Antes disso, o carro dele foi encontrado abandonado na mesma cidade.