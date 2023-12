Mulher de Fabiano Menotti choca ao surgir a cara de Simaria: "Que susto"

Mulher de Fabiano Menotti choca ao surgir a cara de Simaria em foto; fãs se assustaram com o clique publicado nas redes sociais

O cantor sertanejo Fabiano Menotti deixou os fãs impressionados nesta semana ao surgir em uma foto rara ao lado de sua esposa, Gaby Menotti. Com saudades do maridão, ela surgiu de rostinho colado com o amado.

"Quase 20 dias depois ele chegou de viagem! Chegou hoje e viaja amanhã porque já tem show a partir de terça nessa semana. Um dia só, mas que me reabastece! Ele tem o dom de fazer uma simples segunda-feira ser o melhor dia de todos!", se declarou ela toda apaixonada.

Só que não foi o amor do casal que chamou a atenção dos seguidores: eles ficaram impressionados com a semelhança entre Gaby Menottie a cantora Simaria. Muitos deixaram comentários reagindo.

"Eu pensando que era a Simaria", disse um. "Que susto que levei, ela é a cara da Simaria", comentou outro. "Eu também pensei e assustei", declarou outro. "Precisei até voltar e ver de novo", brincou outro seguidor.

Veja a foto:

Casal espera segunda filha

Vale lembrar que Fabiano Menotti e Gaby Menotti anunciaram uma nova gestação em outubro deste ano. Recentemente, os dois inclusive revelaram o sexo do bebê. No momento da revelação, os dois abrem uma caixa gigantesca com balões coloridos. Assim que descobrem, eles vibram com entusiasmo a chegada de mais uma 'princesa' na família, conforme a influenciadora fitness escreveu na legenda da publicação.

“Até que enfim nosso chá revelação! Fizemos só nós 3 no estúdio, já que Juju queria gravar essa música tão linda e temática que ela teve o carinho de aprender no piano pra esse momento. Íamos fazer uma festinha, mas na agenda corrida de final de ano do Fabiano ficaria difícil reunir todos os familiares e amigos do jeito que gostamos”, ela explicou a decisão de fazer uma celebração intimista.