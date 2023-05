Mulher de Cristiano Ronaldo mostra todo gingado ao dançar música brasileira

Georgina Rodríguez, mulher de Cristiano Ronaldo, esbanjou todo gingado ao dançar funk

A modelo e influencer digital Georgina Rodríguez (29) causou alvoroço na web mais uma vez! Isso porque a mulher de Cristiano Ronaldo (38) deixou os seguidores babando ao exibir sua boa forma impecável!

Na última segunda-feira, 15, a famosa usou sua rede social para compartilhar um vídeo dançando o twerk, rítmo músical que conta com influências de passos do funk e do hip-hop. Na legenda, Gio atiçou os internautas e escreveu: "Primeira aula de twerk".

Através de sua conta no Instagram, a famosa publicou uma gravação em que aparece rebolando até o chão ao tentar fazer um quadradinho, movimento comum no funk carioca.

Usando um top na cor cinza, acompanhado por uma calça de moletom dobrada até o joelho, Georgina Rodríguez deixou a web boquiaberta com o seu corpão escultural ao mostrar todo o seu gingado de vários ângulos.

Ainda na última semana, após negar especulações sobre brigas na família, Georgina Rodríguez surgiu de biquíni azul aproveitando o dia na piscina em sua mansão na Arabia Saudita.

VEJA O STORY DE GEORGÍNA RODRÍGUEZ:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Georgina Rodríguez surpreende com recado para Karoline Lima: “Chocada”

Georgina Rodríguez causou alvoroço nas redes sociais com uma interação inusitada! É que a argentina deixou um elogio discreto para o mesversário da pequena Cecília, filha da influenciadora brasileira Karoline Lima (27) e do jogador de futebol Éder Militão (25).

A esposa de Cristiano Ronaldo deixou um coração na publicação em que Karoline mostra os detalhes da festinha de 10 meses da filha.