Mulher de Antonio Fagundes pede papel em nova novela da Globo: 'A sua disposição'

Alexandra Martins, casada com Antonio Fagundes, não perdeu tempo e pediu para ter sua personagem na nova novela de Rosane Svartman: 'Vai na fé'

Alexandra Martins (44) pediu um papel para Rosane Svartman (52). A autora de 'Vai na fé', a nova novela das sete da Globo, anunciou que Deborah Secco (43) vai interpretar novamente Alexia, sua personagem em 'Bom Sucesso', na trama inédita. A mulher de Antonio Fagundes (73) não perdeu tempo e mandou uma direta para Rosane. 'A sua disposição', comentou a atriz no post feito pela cineasta.

Neste sábado, 7, Rosane compartilhou um trecho do texto da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, sobre o retorno a personagem de Deborah Secco. Em 'Salve-se Quem Puder', a artista viveu Alexia, uma das três protagonistas. Em seu post, Rosane brincou sobre o fato de Daniel Ortiz (50), autor da trama, ter 'emprestado' sua personagem, além de ter revisado os diálogos dela.

Dirigida por Paulo Silvestrini, a trama estreia no próximo dia 16 e terá Sheron Menezzes como protagonista. Ela será intérprete de Sol, uma vendedora de quentinhas que se torna backing vocal e dançarina do cantor Lui Lorenzo, personagem de José Loreto. Já a personagem de 'Salve-se Quem Puder', procurará os serviços do escritório de advocacia de Lumiar, vivida por Carolina Dieckmann.

Alexia será acompanhada de seu assessor William, papel de Diego Montez. Ele também é um personagem 'emprestado' de outra novela das sete, 'Bom Sucesso'. A trama foi escrita pela própria Rosane em parceria com Paulo Halm. "Tudo isso pra dizer que essas cenas que vocês verão em Vai na Fé contaram com o apoio, carinho e talento de artistas de outras obras das sete, que ajudaram a criar e escrever, dirigir, esses personagens. Sei lá, esse multiverso das histórias e a gentileza de seus criadores me emociona pacas", declarou a autora.

Outra atriz de 'Bom Sucesso' não perdeu tempo e fez questão de se mostrar interessada em estar na nova novela de Rosane. "Olha... Leilinha está a sua disposição, viu?! Kkkkkkk😍", comentou Alexandra Martins. Ela foi a intérprete de Leila, que era enfermeira particular de Alberto, vivido por Antonio Fagundes. A artista e Fagundes estão juntos desde 2007 e já trabalharam várias vezes juntos na TV e no teatro.

Alexandra teve seu comentário respondido por uma seguidora, que fez questão de mostrar o quanto é fã de 'Bom Sucesso'. "Queria tanto uma mistura maior dessa nova novela com os personagens de Bom Sucesso (acho que não superei e nem vou superar)".

Confira o post de Rosane Svartman no Instagram: