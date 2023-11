Motorista que atropelou Kayky Brito faz harmonização facial, dá palestras e fatura alto

Dois meses após o acidente, motorista que atropelou Kayky Brito se lança como influenciador; veja

Dois meses após atropelar o ator Kayky Brito em um acidente de trânsito, o motorista Diones da Silva Coelho se lançou de vez como influenciador digital. Nas últimas semanas, ele tem publicado posts patrocinados e chegou até a fazer procedimentos estéticos.

Em uma das fotos compartilhadas pelo carioca, ele mostra o resultado de uma harmonização facial realizada por uma médica. Ele também tem aparecido em eventos e deu entrevistas para podcasts.

Ao compartilhar a mudança no visual, ele comemorou. "Injetamos ácido hialurônico em pontos estratégicos da face com a finalidade de remover o aspecto de cansaço do rosto, no qual me incomodava muito. O processo é indolor, pois ela utiliza anestesia local. Caso desejem maiores informações como valores, materiais, quantidade de produtos e outros, chamem ela no direct que ela tirará todas as suas dúvidas. Detalhe, na foto da esquerda é o antes com a sobrancelha levantada, na foto da direita depois do procedimento com a sobrancelha levantada! Estou muito feliz", comemorou ele.

Em outras publicações, Diones Coelho tem inspirado os seguidores com sua fé. "Não deixe para depois, tome hoje essa decisão, e conte comigo nessa caminhada de fé! Jesus ama cada um de vocês, e eu também", disse ele em um dos textos compartilhados.

O motorista atropelou o ator Kayky Brito em uma avenida da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro. Ele prestou socorro e chegou a pedir orações para o astro que acabou se recuperando sem maiores sequelas.

Veja:

Kayky Brito se recupera em casa após acidente:

Kayky Brito recebeu alta e se recupera em casa com o apoio de sua família após ter sido atropelado e ficar quase um mês no hospital por conta do acidente. Em suas redes sociais, o artista contou que faz sessões de fisioterapia todos os dias e também sessões de fonoaudiologia em alguns dias da semana; saiba mais detalhes sobre a recuperação do artista.