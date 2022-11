Morre Julie Powell, aos 49 anos, escritora que inspirou filme ‘Julie & Julia’

Livro de Julie Powell foi adaptado para os cinemas em 2009, com várias indicações para os prêmios

Julie Powell, escritora de livros de culinária, inspiração para o filme “Julie & Julia”, morreu aos 49 anos. Segundo o The New York Times, a autora sofreu uma parada cardíaca em casa, localizada em Olivebridge, Nova York, no dia 26 de outubro. A informação foi confirmada por seu marido, Eric Powell.

A autora ganhou destaque em 2002, quando fez o “Julie/ Julia Project”, um blog na internet onde narrava suas tentativas de fazer todas as 524 receitas do livro da chef Julia Child, “Dominando a arte da culinária francesa”, durante um ano. A ideia acabou dando tão certo que o site teve 400 mil visualizações, milhares de leitores regulares que acompanhavam a trajetória de Julie.

Julie lutava para encontrar os ingredientes corretos e fazer as comidas como uma chef de cozinha inexperiente, o site também explorou as frustrações de seu trabalho como assistente administrativa e suas tentativas de encontrar uma direção nova para sua vida.

Há boatos de que Julia Child, que acabou falecendo em 2004, saberia sobre a existência do blog de Julie, mas não estaria impressionada com o esforço feito pela novata da cozinha.

O blog acabou sendo adaptado para um livro, e em 2009, foi para as salas de cinema, onde Amy Adams interpretou Julie Powell, e a consagrada atriz Meryl Streep viveu a veterana chef Julia Child. O roteiro da obra adaptou os livros “Julie e Julia”, além da autobiografia de Child, “Minha vida na França”.

Streep recebeu mais de uma indicação ao Oscar por viver a chef francesa dos anos 50, e o longa se tornou uma das primeiras grandes produções baseadas em blogs. O filme teve uma bilheteria de US$129,5 milhões mundialmente.

Em 2009, a escritora lançou seu segundo livro, “Cleaving: A Story of Marriage, Meat and Obsession”. Um livro mais sério do que o anterior, focando em seu aprendizado em um açougue e nos dramas de seu casamento.