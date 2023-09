Miley Cyrus revela momento que soube que seu casamento com Liam Hemsworth não ia funcionar

Liam Hemsworth e Miley Cyrus se casaram em 2018 depois de um relacionamento cheio de idas e vindas e se separam oficialmente em 2020

Miley Cyrus abriu o jogo e falou sobre seu casamento com Liam Hemsworth, ou melhor, falou sobre o que a fez perceber que o relacionamento não tinha mais futuro. Depois de falar abertamente sobre momentos de sua carreira que já foram considerados controversos, em sua série TikTok "Used to Be Young"

Miley reservou um novo episódio da série para “desacelerar” e discutir algo que ela chamou de “realmente sério” e falar sobre o fim de seu relacionamento com o ator australiano. A ex-estrela da Disney explicou que foi no festival de música de Glastonbury, em junho de 2019, que ela teve a revelação. “Glastonbury foi em junho”, disse Cyrus, “ foi quando a decisão foi tomada”.

Ela explicou que, embora estivessem juntos desde 2010, o casamento deles em dezembro de 2018 ocorreu depois que a tragédia atingiu seu relacionamento quando os incêndios florestais de novembro de 2018 na Califórnia destruíram sua casa do casal.

“O compromisso de eu e Liam de nos casarmos, é claro, veio primeiro de um lugar de amor, porque estávamos juntos há 10 anos, mas também de um lugar de trauma e apenas de tentar reconstruir o mais rápido que pudemos”, disse a cantora. A artista continuou: “O dia do show [em Glastonbury] foi o dia em que decidi que não funcionaria mais na minha vida estar nesse relacionamento”.

Cyrus também revelou o que aprendeu com essa decisão. “Esse foi mais um momento em que o trabalho, a atuação, o personagem vieram em primeiro lugar”, acrescentou ela com franqueza. “Acho que é por isso que agora é tão importante para mim que isso não aconteça – que o humano esteja em primeiro lugar.”

Meses depois da apresentação de Cyrus em Glastonbury, Hemsworth pediu o divórcio em agosto de 2019 e os dois finalmente chegaram a um acordo oficial no início de 2020.

Miley e Liam se conheceram em 2009 no set de 'A Última Música', adaptação do romance de Nicholas Sparks, e assumiram o relacionamento logo depois. Entre muitas idas e vindas, as estrelas ficaram noivos pela primeira vez em 2012 e cancelaram o casamento em Setembro de 2013. Só depois de três anos, em 2016 que o casal reata o relacionamento de vez e ficam noivos de novo e se casaram segredo dois anos depois, em 2018.

Miley Cyrus abre o jogo sobre relação com o pai

Miley Cyrus abriu o coração e falou pela primeira vez sobre seu relacionamento tenso com seu pai, o astro da música country, Billy Ray. A cantora admitiu que tem tentado retomar os laços, mas que tem sido difícil porque considera que cresceu com realidade diferente.