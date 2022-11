Michel Teló mostra início do relacionamento e celebra união com Thais Fersoza: ''Te amo''

Cantor Michel Teló faz brincadeira de casal e comemora união com a apresentadora Thais Fersoza, com quem tem dois filhos

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 09h09

O cantor Michel Teló (41) usou as redes sociais para fazer uma brincadeira de casal e comemorou o relacionamento com a apresentadora Thais Fersoza (38)!

Na noite de segunda-feira, 07, o sertanejo entrou na trend que mostra a evolução da relação com fotos e celebrou os 8 anos com a atriz, com quem tem dois filhos, Melinda (6) e Teodoro (5).

No vídeo, ele reuniu registro atual, ele com 41, e ela, com 38, e antigos. Na última imagem, Michel aparece com 31, e Tata com 28.

"8 anos juntos… te amo, @tatafersoza", escreveu Michel Teló na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casalzão. "Sempre foi meu casal predileto, sempre vi sinceridade no amor deles mesmo com passar de muitos anos. Desejo toda a felicidade do mundo para esse casal maravilhoso", "Casal lindo que formou uma família maravilhosa! Deus os abençoe!", "Casal lindo! Desejo infinitos anos juntos com muito amor, companheirismo e felicidades!", "Que venha muitos outros anos pela frente", disseram.

Confira o vídeo de Michel Teló com Thais Fersoza:

Thais Fersoza encanta ao mostrar família fantasiada para Halloween

Recentemente, Thais Fersoza compartilhou como foi o Halloween com a família. A famosa publicou um vídeo mostrando os filhos fantasiados para a festa de Dia das Bruxas na escola. Em seu perfil no Instagram, Tata contou que ela e o marido, Michel Teló, entraram no clima e também decidiram se caracterizar para a data.

Nas imagens, Tata aparece de bruxa, assim como a primogênita, de vestido preto e chapéu. Já o cantor, surgiu com uma capa vermelha, e o caçula da família escolheu uma roupa que imita esqueleto. "Dia de Halloween na escola... e já que eles quiseram participar, entramos na brincadeira! No improviso, mas foi!", escreveu Tata.

