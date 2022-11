Thais Fersoza encanta ao mostrar a família fantasiada para Halloween: ''Entramos na brincadeira!''

Apresentadora Thais Fersoza exibe fantasias dos filhos para Halloween na escola e mostra que ela e Michel Teló também entraram no clima

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 07h11

A apresentadora Thais Fersoza (38) encheu seu feed de amor ao compartilhar como foi o Halloween com a família na segunda-feira, 31!

A famosa publicou um vídeo mostrando os filhos, Melinda (6) e Teodoro (5) fantasiados para a festa de Dia das Bruxas na escola. Em seu perfil no Instagram, Tata contou que ela e o marido, Michel Teló (41), entraram no clima e também decidiram se caracterizar para a data.

Nas imagens, Tata aparece de bruxa, assim como a primogênita, de vestido preto e chapéu. Já o cantor, surgiu com uma capa vermelha, e o caçula da família escolheu uma roupa que imita esqueleto.

"Dia de Halloween na escola... e já que eles quiseram participar, entramos na brincadeira! No improviso, mas foi!", escreveu Tata Fersoza na legenda da postagem.

"Que família lindamente assustadora!", "Coisa mais lindaaaaa", "Estão lindos com a princesa encantadora e o príncipe maravilhoso, família linda", "Arrasaram", "Que família linda", "Lindeza", disseram os fãs nos comentários.

Thais Fersoza posta vídeo fofo com Melinda e se derrete

A mamãe coruja Thais Fersoza encheu seu feed de amor ao compartilhar momento de diversão ao lado da primogênita do casamento com o cantor Michel Teló! A apresentadora publicou um vídeo em que aparece com Melinda, de 6 anos, e aproveitou para declarar seu amor pela herdeira. No registro, publicado em seu perfil no Instagram, a atriz surgiu dançando ao lado da pequena, que esbanjou fofura com a animação e apareceu tocando instrumento musical. "Ela chegou e transformou tudo! Minha linda, Melinda! Amor da minha vida! Vida da minha vida! Como eu te amo", se declarou Tata.

