Micael Borges revela detalhes sobre o nascimento do filho: 'Susto'

Micael Borges (34) ficou conhecido por estrelar produções como Rebelde e Cidade de Deus. O ator, que vive romance com Heloisy Oliveira (36) há quase dez anos, tem um filho, Zion (9), fruto da união do casal. Em entrevista à CARAS Brasil, Micael Borges revelou detalhes sobre o nascimento do pequeno e contou que ele não foi planejado.

"Eu sempre tive vontade de ser pai, mas tomamos um susto, porque ele não foi programado. Nos conhecíamos há apenas seis meses e ela engravidou. Mas, se Deus o colocou em nossa vida, é porque temos uma missão. E fomos aprendendo tudo juntos", revelou Micael Borges .

O ex-Rebelde também explicou a escolha do nome Zion para o filho, que surgiu a partir de uma coincidência do ator e sua amada. "Apesar de sua origem bíblica, a escolha foi por causa de uma música que a Lauryn Hill fez para o Zion, filho dela. Eu amava essa música e, um dia, quando a gente ainda estava ficando, se conhecendo, conversando com a Helô, falei de colocar este nome no meu filho. Foi incrível, pois em seguida ela disse que também tinha exatamente essa mesma vontade", compartilhou Micael Borges.

Apesar de ter tido Zion há quase dez anos, quando conheceu Heloisy Oliveira, Micael Borges informou que a família não vai parar por aí. O ator pretende adicionar uma menina, e já começou a conversar sobre a ideia com o filho. "Ele já pediu mais. Agora que está crescendo parou um pouco e deve estar pensando que um bebê iria tirar a atenção dele. Mas converso muito com ele e explico que, se vier um irmãozinho, não vamos mudar em nada e que ele vai poder ajudar a criar e ensinar o que já aprendeu. Estamos querendo uma menina", contou Micael Borges.