Mel Maia revela que grava vídeos para seus futuros filhos: "Pros minis Maias"

Pensando em seus futuros filhos, a atriz Mel Maia revela que registra sua vida em vídeos pensando em seus pequenos; confira!

A atriz Mel Maia nunca escondeu a sua vontade de ter filhos. Mesmo solteira e sem planejamentos de montar uma família, a artista, que estava no ar com a novela Vai Na Fé, da TV Globo, contou que grava vídeos registrando a sua vida para seus futuros filhos assistirem.

Nesta quarta-feira, 18, a musa revelou por meio de um vídeo de seu Instagram que faz vlogs para mostrar sua juventude para a sua família daqui a alguns anos. Sempre acompanhada de seu celular, ela registra viagens, passeios com os amigos, momentos sozinha em casa e muitos outros.

Com trechos de cada registro, Mel mostrou um pouco de seu projeto aos seus seguidores. Ao início de cada vídeo, a atriz manda uma mensagem para os pequenos. "Oi, filhos", disse ela. Na legenda, ela explicou sua motivação. "Pedacinhos da história pros minis Maias", escreveu.

Nos comentários da publicação, seus seguidores se animaram com a ideia. "Fofo demais!", disse fã. "Ahhhhhh Mel, que você seja muitoooo feliz", desejou outro. "Eu amooo", escreveu outro. "Uma coisa é certa! Ela vai ser uma super mãe!!!", afirmou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia revela característica do homem ideal para namorar

Desde o fim de seu namoro com MC Daniel em agosto, a atriz Mel Maia está solteiríssima. E em participação do podcast PodDelas, a famosa contou uma característica indispensável que ela procura em um homem: ser inteligente.

“No momento, eu procuro inteligência. Mas amo muito pessoas com humor. Amo gente engraçada. Você tá rindo e, quando vê, já está abrindo as pernas, tirando a roupa [risos]. Não digo inteligente aquela pessoa CDF, mas inteligente da vida”, afirmou ela.

Ela também contou sobre a sua rotina de paqueras. “Dependendo do meu humor no dia, sou atacante, se quero muito. Mas eu sempre acho que eu vou estar dando muita moral para uma pessoa. Se eu quero muito, eu vou, mas só quando tenho certeza de que não vou levar um fora”, afirmou ela, que não tem vários contatinhos ao mesmo tempo. “Quando estou conversando com uma pessoa, falo com uma só, não sou de falar com mais de uma”.

Por fim, ela afirma que está solteira, mas revela que não tem vontade de entrar em um relacionamento agora. “Tô curtindo, estou solteira. Não gosto de ficar solteira, gosto de namorar, descobri faz tempo, gosto de ter uma pessoa comigo”, comentou.