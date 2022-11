Mel Fronckowiak lamenta morte da avó e presta comovente homenagem: "Te levo comigo"

A atriz Mel Fronckowiak compartilhou uma foto abraçada com a avó e lamentou sua morte

Mel Fronckowiak (34) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 23, para dividir uma triste notícia com seus seguidores.

A artista, casada com o ator Rodrigo Santoro (47), publicou no feed do Instagram uma foto abraçada com sua avó, e prestou uma comovente homenagem ao falar de seu falecimento.

"Ela não era uma avó convencional. Não era aquele tipo de vó que espera a gente com a casa cheia de comidas gostosas e tem todo o tempo e a paciência do mundo pra brincar. Ela trabalhava duro. Desde sempre. Tinha uma história de vida tão difícil que às vezes a gente nem conseguia entender de onde vinha tanta força", contou no começo da publicação.

Em seguida, Mel seguiu falando sobre como sua avó sempre foi uma mulher trabalhadora. "Ela fundou uma instituição que até hoje cuida de várias crianças vulneráveis e ampara suas famílias. Foi professora, diretora, vereadora e até prefeita da cidade. Não era a avó que ficava na cozinha pra agradar os netos, mas fazia coisas divertidas; talvez as que agradavam a ela. Sorvete com geleia caseira, sacolé pra gente vender na vizinhança e até cerveja lembro de vê-la fazendo, etapa por etapa, com o seu talento de gostar das coisas que os outros diziam impossíveis."

"Foi uma mulher à frente do seu tempo. Trabalhou e sustentou 11 filhos em tempos muito difíceis. Morei com ela por duas vezes. E não tenho lembranças de uma avó super presente no meu dia a dia, me levando pra pracinha no final de semana. Era outro tipo de avó, de mulher. Um dia ela chegou do trabalho e eu estava sentada na mesa tentando entender o movimento da Terra. Ela veio da cozinha com duas laranjas, me explicou como era, depois descascou as frutas e comemos juntas, antes que ela saísse pra uma reunião. Outro dia, ela chegou correndo na escola pra me buscar, bem depois da hora da saída, pois tinha trabalhado até tarde e não viu o bilhete que minha mãe deixou", acrescentou.

Por fim, Mel falou sobre a saudade que sentira de sua avó. "É desse abraço apertado que vou me lembrar pra sempre, vozinha. Desse porto seguro que todos nós sabíamos que você era, mesmo que nunca tenha deixado de seguir seu caminho, de existir além de mãe, de avó. Durante muito tempo, não entendia o porquê de tanto apego com a vida. Achava que não combinava com seu espírito evoluído. Hoje sei que você estava aqui para que nós pudéssemos aprender. Que você foi mais uma vez instrumento de transformação para o outro. O ciclo impiedoso da vida. A libertação da partida. A realização que estamos todos indo, dia após dia. Te levo comigo dentro do peito, vozinha. Te tenho como um dos meus maiores exemplos. E vou pra sempre ouvir o seu "eu te amo" ecoando dentro do meu coração", finalizou.

Confira a homenagem de Mel Fronckowiak:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mel Fronckowiak (@melfronck)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!