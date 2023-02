Através de suas redes sociais, MC Loma desabafa sobre mudanças do corpo pós gravidez

Mc Loma tem 20 anos de idade é mãe de Melanie, que nasceu em setembro

MC Loma (20) usou o Instagram Stories para responder perguntas de fãs. A cantora é mãe de Melanie, que nasceu em setembro do ano passado. Ela foi questionada sobre os comentários que vem recebendo dos internautas sobre seu corpo que mudou após a gravidez.

"Como você se sente depois do parto? Seu corpo mudou, como você lida com isso?", questionou o usuário. "Fico bastante triste, mas tento entender que eu gerei uma vida. E que já já tudo volta para o lugar e isso que me conforta", disse Loma.

Desde o início da gestação, a cantora disse que não iria revelar quem é o pai da menina, já que o pai não queria se envolver na gravidez. Ela ficou conhecida no carnaval de 2018 após viralizar com o hit Envolvimento ao lado das amigas, Mirella e Mariely Santos, mais conhecidas como as Gêmeas Lacração.

MC Loma aproveitando a praia ao lado da filha

Na semana passada, no dia 31, ela encantou seus seguidores ao compartilhar momentos divertidos que aproveitou uma dia de praia ao lado de sua filha, Melanie, de apenas quatro meses, acompanhada também de uma amiga.

A cantora compartilhou em seu Instagram oficial diversos registros feitos do passeio pela praia, mostrando até que levaram uma barraca com colchão inflável para conseguir proteger a bebê do sol de uma forma mais confortável.

Loma também mostrou em uma série de fotos a pequena usando um maiô, e brincou na legenda: “Uma mini senhora”, escreveu ela. “A última foto é ela impressionada com o nível de beleza dela”, brincou uma seguidora nos comentários da postagem.

Durante a Farofa da Gkay MC Loma recebeu algumas críticas por deixar a filha em casa para aproveitar a festona em Fortaleza, no Ceará. "Minha filha tá com a avó e está sendo muita bem cuidada. Eu virei mãe, não morri não", disparou a influenciadora respondendo os seguidores que estavam ela criticando na época.