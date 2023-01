MC Daniel rebate críticas por não abraças fãs: “Eu sei diferenciar quem são”

MC Daniel esclareceu polêmica após se recusar a posar abraçado com admiradoras

No último domingo, 29, um vídeo de MC Daniel (24) se recusando a tocar em suas fãs ao tirar fotos após um show viralizou nas redes sociais, causando polêmica. Nesta terça-feira, 31, o namorado de Mel Maia (18) apareceu para rebater as críticas que recebeu sobre seu comportamento atípico com as admiradoras.

No vídeo em questão, diversas meninas vão ao camarim para tirar fotos com o cantor, um hábito normal após shows. Mas Daniel as recebe sem abraçá-las, ou tocá-las. Uma fã chega a esbarrar no funkeiro, mas um segurança prontamente age para contornar a situação e impedir a aproximação.

Na internet, os ouvintes do cantor apontaram que a atitude seria para não constranger a namorada, que poderia ter ciúmes do carinho excessivo com as fãs. Outros criticaram duramente Daniel, ao afirmar que o cantor era frio e não se importava verdadeiramente com suas seguidoras.

Em resposta, MC Daniel surgiu nos stories do Instagram para rebater os comentários: "Eu sei diferenciar quem são meus fãs. E quem não quer saber se eu tô bem, só quer aparecer", disse o cantor, que complementou: "Amo vocês, obrigado por tudo", finalizou ao esclarecer a polêmica.

O funkeiro ainda criticou a publicação do vídeo, que condenava a atitude de Daniel: "Tem fã nenhum reclamando. Página com o intuito de prejudicar o artista e sugar hype. Página em busca de like na publicação", desabafou e afirmou que se trata de uma publicação sensacionalista.

MC Daniel flagra momento de fofura da namorada Mel Maia

Pombinhos! MC Daniel e Mel Maia viajaram juntos para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 30, e curtiram a folga compartilhando momentos fofos juntos.

O cantor chegou a publicar imagens de uma cena romântica, em que Mel aparece de biquíni branco com bolinhas pretas, sorrindo para o cantor, enquanto voltam da praia. O clique encantou os seguidores do casal.