MC Daniel flagra momento de fofura da namorada Mel Maia, durante viagem por Angra dos Reis

Cantor MC Daniel e atriz Mel Maia aproveitam período de folga do casal para curtir dias de praia

O cantor de funk MC Daniel (24) encantou os seguidores nesta segunda-feira, 30, após flagrar um momento fofo protagonizado por sua namorada, a atriz Mel Maia, enquanto o casal está viajando para Angra dos Reis, curtindo a praia nos dias de folga.

Em um vídeo, o artista flagrou o momento em que a atriz subia um lance de escadas depois de curtir um dia de praia, com um fundo paradisíaco! Com a música “Habits of My Heart”, de Jaymes Young, tocando no fundo, ele filmou a atriz que usava um biquíni branco com estampa de bolinhas pretas, que faz poses ao ver o namorado gravando.

Além disso, ele mostrou também a atriz usando uma camisa do Flamengo, seu time do coração, brincando que tinha conseguido fazer ela trocar sua torcida, que é para o Fluminense, um dos rivais do rubronegro na cidade do Rio de Janeiro.

MC Daniel mostra Mel Maia - Créditos: Republicação / Instagram



Mel Maia compartilhou os bastidores da novela das sete 'Vai na Fé', em suas redes sociais e encanta seguidores

Mel Maia tem compartilhado bastante dos bastidores da novela em suas redes sociais. Semana passada ela mostrou o processo que esconder as tatuagens que tem pelo corpo para as gravações. A atriz postou vídeos em seu Instagram mostrando o processo em que o maquiador tampa com base os desenhos que ela tem na virilha, barriga e até mesmo atrás de sua orelha.

"E vamos para a tour da tatuagem. Se há três anos eu tivesse pensando que faria uma personagem que não teria tatuagens, porque faria uma tatuagem de henna em cena, eu não teria feito as tatuagens", brincou a atriz. Depois, Mel exibiu, impressionada, o 'desaparecimento' de um de seus desenhos. "Olha o poder da maquiagem", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!