Mayara Magri abre o jogo sobre vida a dois com autor de novelas: 'Empolgante'

Em entrevista ao Mais Novela, Mayara Magri deu detalhes da origem de sua relação com Lauro César Muniz

Mayara Magri (61) já deu o que falar na web desde que engatou romance com Lauro César Muniz (85), autor de novelas da Globo, há dois anos. Em entrevista ao Mais Novela, a atriz abriu o jogo sobre vida a dois com o companheiro e deu detalhes da origem da relação: "Empolgante".

"É casamento sem ser no papel, mas ele já está há dois anos em casa - ele veio do Rio - morando junto. Dois anos já virou casamento. [Não faltam] assuntos, filmes, séries, conversas e histórias. Chamamos os amigos - que são os mesmos - e a gente se encontra lá em casa. Acho muito empolgante para mim, gosto muito de pessoas mais velhas e de estar com pessoas inteligentes e talentosas", compartilhou Mayara Magri .

A atriz, que estreou o programa Mayara e Aldine 60+ ao lado de Aldine Muller (69), também entregou a reação de Lauro César Muniz com o projeto: "Ele não dá pitaco. Vibra junto, mas eu ainda não tinha nem mostrado o primeiro capítulo. Ele viu junto com a gente, foi todo mundo lá para casa e vimos todo mundo junto. Ele adorou. [...] Ele acha que eu não posso ficar fazendo câmera enquanto faço tudo".

Ao relembrar trabalhos do companheiro, Mayara Magri ainda expôs declaração para o autor de novelas: "Sempre falo para o Lauro: 'Você é um visionário, sempre foi, de verdade'. Ele não acredita nisso, mas eu acho que ele sempre foi". "A gente se conhece há tantos anos e nunca [aconteceu]. Ficamos muitos anos sem se ver, sem se falar, e a vida foi passando. De repente, a gente se encontra", completou.