Com 12 anos de união, o ator Matthew McConaughey celebra aniversário de casamento com esposa brasileira, Camila Alves

O ator Matthew McConaughey está celebrando uma data muito especial com sua esposa, a brasileira Camila Alves McConaughey. O casal completou 12 anos de casamento nesta segunda-feira, 10, e eles comemoraram com uma linda declaração em suas redes sociais.

Em publicação conjunta no Instagram, os dois compartilharam uma foto onde Matthew de chapéu apareceu dando um beijo na testa de sua amada. Camila, por sua vez, apareceu com um belo sorriso enquanto curtia o momento ao pôr do sol.

Na legenda, eles apostaram em uma declaração simples, mas cheia de amor. "Obrigado. Feliz aniversário", dizia a publicação, em inglês. Nos comentários, seus fãs se encantaram com a foto e desejaram felicidades ao casal. "Vocês formam um casal lindo!", disseram.

Matthew McConaughey e Camila Alves iniciaram seu relacionamento em 2006, mas somente se casaram em 2012 em cerimônia realizada em sua casa em Austin, no Texas. O casal é pai de três crianças: Levi, de 15 anos, Vida, de 14, e Livingston, de 11.

Matthew McConaughey já passou o Carnaval no Brasil

Em sua segunda vinda ao Brasil, Matthew McConaugheyconheceu o Carnaval do Rio de Janeiro pela primeira vez em 2009. Ao lado de sua amada, Camila Alves, ele curtiu o Carnaval em Ipanema. O ator, que foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People em 2005, veio ao Brasil para participar da celebração.

No ano, o astro deixou de lado o Oscar, a maior premiação do cinema norte-americano, para aproveitar a folia do Carnaval no Rio de Janeiro ao lado da mulher. Ele marcou presença no Camarote da Brahma, na Marquês de Sapucaí. O ator estava muito empolgado com o espetáculo e, mesmo sendo amador, participou como percussionista.

"Toco como hobby. Às vezes, bem, às vezes, não, mas gosto muito. É a segunda vez que venho ao Brasil, mas a primeira no sambódromo. Quem sabe ano que vem eu não desfilo?", sugeriu, ao lado de sua mulher, a modelo brasileira Camila Alves, com quem tem três filhos.