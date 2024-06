Matteus é acusado de fraude e deixa detalhe escapar em vídeo: ‘Não dá nada’

Matteus, do BBB 24, é acusado de cometer fraude para entrar na faculdade e deixa escapar detalhes do caso em vídeo deletado; saiba mais

Ex-BBB 24, Matteus Amaral está envolvido em uma nova polêmica. Nas redes sociais, surgiram evidências de que o gaúcho teria se declarado negro para se beneficiar das cotas afirmativas para entrar na faculdade. Até o momento, ele não se pronunciou sobre a suposta fraude. No entanto, ele deixou escapar detalhes do caso em um vídeo deletado.

Tudo começou quando internautas começaram a repercutir um documento disponível na internet com a lista de aprovados para a faculdade de Matteus. O gaúcho ingressou no curso de Engenharia Agrícola na Universidade Federal do Pampa, em Alegrete, e aparece entre os nomes que utilizaram cotas afirmativas, sendo classificado como 'preto’.

MATTEUS se declarou PRETO pra estudar na federal. pic.twitter.com/lbIn9oxvtU — Dani (@danicomennta) June 13, 2024

Logo, surgiram rumores de que o segundo colocado do reality show teria fraudado as cotas para entrar na faculdade. Apesar de não se manifestar sobre o assunto, Matteus publicou um vídeo descontraído em que aparecia fazendo carinho em um de seus bichinhos, mas ao fundo, foi possível notar que algumas pessoas conversavam sobre o assunto.

“Já soube que isso aí não dá nada. É só esquecer, isso aí não vai dar nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra”, diz uma pessoa ao fundo do vídeo em meio a polêmica sobre as cotas raciais. Pouco depois, o estudante de engenharia apagou o registro, que inicialmente foi publicado nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

Matteus, do BBB24, postou um story com alguém falando ao fundo sobre o caso de fraude por cotas raciais na universidade:



“Já soube que isso aí não da nada. É só esquecer, isso aí não vai dar nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra”. pic.twitter.com/MEZ4lvr5lz — PAN (@forumpandlr) June 13, 2024

No entanto, o vídeo repercutiu nas redes sociais e muitos seguidores reprovaram a atitude. Vale lembrar que, embora não exista legislação específica para esse caso, a fraude em cotas pode constituir crime. Segundo o JusBrasil, essa conduta pode ser caracterizada como falsidade ideológica, uma vez que é proibido omitir informações em documentos públicos.

Matteus se envolveu em polêmica no relacionamento:

Na última quarta-feira, 13, Isabelle Nogueira abriu o jogo e falou sobre sentir ciúmes depois que Matteus Amaral tomou uma decisão envolvendo sua ex-namorada, Deniziane Ferreira, e deixou de segui-la nas redes sociais. Questionada pelos seguidores, a manauara afirmou que não é do tipo ciumenta e, inclusive, que ela e o namorado são super tranquilos nesse aspecto.

Através do stories do Instagram, Isabelle abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores durante as comemorações de seu primeiro Dia dos Namorados ao lado do gaúcho. Foi nesse momento que um fã perguntou se a primeira discussão do casal teria sido motivada por ciúmes logo após o unfollow do rapaz; confira!