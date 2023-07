Mateus Ribeiro revela detalhe em disputa por vaga para série da HBO Max: 'Bem tenso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mateus Ribeiro falou sobre carreira no teatro e no audiovisual e refletiu sobre futuro profissional

Mateus Ribeiro (29), que tem uma longa trajetória com musicais, estrela a série Use Sua Voz, da HBO Max. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator refletiu sobre seu futuro profissional, falou sobre carreira no teatro e no audiovisual e ainda revelou detalhe em disputa por vaga na série: "Bem tenso".

"Comecei fazendo o teste para um personagem de 15 anos, porque sem barba viro outra pessoa. Quando chegou na final, eles olharam o resto do elenco e falaram que eu estava mais velho, porque a galera realmente é bem jovem. Não passei. Fiquei super triste, porque estava fazendo vários testes", compartilhou Mateus Ribeiro .

"Duas semanas depois, eles me ligaram e pediram para eu fazer teste para o professor, porque me viram com barba no Instagram. Perceberam que eu mudava completamente de perfil e falaram que queriam me testar no professor. Era o último personagem que ainda não tinha sido selecionado. Fiz o teste e rolou. Fui do dobro da idade, dos 15 aos 30, em duas semanas", contou o ator de Use Sua Voz.

Com seu primeiro personagem fixo em uma série, Mateus Ribeiro ainda acrescentou como foram as gravações da produção: "Foi um processo bem tenso, porque foram três meses gravados inteiros em estúdio, então era o dia inteiro naquele estúdio que era o colégio. Mas foi uma experiência incrível. Estou torcendo para a segunda temporada".

O ator afirmou que a série impulsionou o alcance do seu trabalho para mais pessoas, como seu irmão, de apenas cinco anos, que mora em Fortaleza. "Ele nunca me viu no teatro porque moro longe, mas ele está conseguindo ver a série. É muito legal saber que meu trabalho pode chegar além por conta do audiovisual", explicou.

Leia também: Wendell Bendelack encara visionário em musical recheado de referências: 'Deboche'

Antes da estreia na série, Mateus Ribeiro construiu uma longa carreira no teatro, que já soma 19 musicais. O ator estreou sua primeira produção ao lado de Claudia Raia (56), quando tinha 17 anos. Atualmente, ele está em cartaz com Bob Esponja O Musical, que estreia no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, nesta quinta-feira, 27. "Apesar de ser um musical que foi feito na Broadway, tem muita coisa que é da nossa versão brasileira. Nosso cenário foi feito aqui, o figurino é brasileiro, tem vários trocadilhos com a nossa realidade", compartilhou sobre a produção.

Apesar da longa trajetória no teatro, o ator também explicou que pretende expandir sua carreira para outros meios: "Estou muito focado em redirecionar a minha carreira para o audiovisual. Amo o teatro, nunca quero deixar de fazer, mas quero fazer de tudo".