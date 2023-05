Mark Ruffalo fez campanha durante a Eleição de 2022 e criticou candidato; relembre

Ator Mark Ruffalo, de Vingadores, já fez várias postagens se posicionando politicamente quanto a assuntos do Brasil

Engajado nas lutas sociais e do meio ambiente, o ator Mark Ruffalo, conhecido por interpretar o super-herói Hulk na franquia Vingadores, volta e meia chama atenção por seus posicionamentos nas redes sociais. No ano passado, por exemplo, ele usou sua plataforma para incentivar os brasileiros na Eleição de 2022.

Na época, Mark viu uma publicação de Anitta no Twitter falando sobre a importância de jovens tirarem o Título de Eleitor e resolveu ajudá-la nesta campanha via internet.

Na época, o ator norte-americano comparou a eleição brasileira com a dos Estados Unidos, que precisou de uma grande mobilização para tirar Donald Trump do poder. Ele afirmou que era importante que jovens se prontificarem para fazerem o mesmo com Jair Bolsonaro.

"Em 2020, os americanos só derrotaram Donald Trump porque os eleitores recordes usaram seus direitos democráticos, especialmente os jovens. Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de 16 e 17 anos devem se registrar para votar nas próximas eleições. Eles têm até 4 de maio para fazer isso", escreveu.

Meses depois, Mark voltou a falar sobre as eleições brasileiras, mas desta vez no dia da votação. Sabendo da disputa acirrada que estava acontecendo no país, ele se mostrou confiante que o então presidente não seria eleito.

"Amigos do Brasil - No domingo, milhões defenderam a democracia, as pessoas e o planeta. Às vezes esperamos pelo Ultimato, mas descobrimos que ainda estamos na Guerra Infinita. Agora, devemos continuar lutando por justiça, apoiar uns aos outros e saber que nosso ultimato chegará!", escreveu ele, em português.

MANDOU RECADO PARA LULA

Nesta segunda-feira, 29, Mark Ruffalo usou seu perfil do Twitter para chamar atenção do presidente Lula quanto a importância da demarcação de terras para tribos indígenas.

Na ocasião, ele compartilhou publicação da deputada federal Célia Xakriabá (Psol-MG) para criticar o PL 490. Segundo Mark, a decisão seria ruim não somente para os povos originários, mas também para o próprio governo federal.

"O governo brasileiro está sendo atacado pelo agronegócio. Há uma guerra contra povos indígenas e as florestas. Nosso planeta está em risco. Seja o herói que o povo elegeu. Impeça o #PL490 e os planos para esvaziar o Ministério dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente", escreveu.

A PL490 diz respeito ao Marco Temporal, que estabelece que a população indígena somente poderá reivindicar as terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.