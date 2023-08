Marina Ruy Barbosa surge aos prantos em vídeo: “Concretização de um sonho”

Atriz Marina Ruy Barbosa não conteve as lágrimas e surgiu chorando muito nas redes sociais ao celebrar conquistas

A atriz Marina Ruy Barbosa tem motivos de sobra para comemorar! Além de estrear com sua primeira vilã nas telinhas da Globo na próxima semana, a ruiva também dá um passo importante na carreira de empresária. Nesta quarta-feira, 9, a artista surgiu aos prantos nas redes sociais ao celebrar os três anos à frente de sua própria grife de roupas.

No vídeo, compartilhado em seu perfil oficial no Instagram, a estrela surge chorando de felicidade e muita gratidão enquanto se arruma para o primeiro desfile de sua marca, que acontece hoje no Rio de Janeiro. Falando ao telefone com uma amiga, Marina não conteve as lágrimas ao receber elogios por sua carreira multifacetada.

“Assistindo a concretização de um sonho”, legendou a estrela, que também celebra outro marco em sua carreira na Globo. A atriz, que se destacou em produções memoráveis como ‘Totalmente Demais’, ‘Império’, ‘Deus Salve o Rei’ e o ‘Sétimo Guardião’, retorna à emissora como a malvada ‘Preciosa Montebello’ na próxima novela das sete, ‘Fuzuê’.

Marina Ruy Barbosa surge aos prantos em vídeo - Reprodução/Instagram

Na trama, Marina interpretará uma empresária, que descobre um tesouro escondido como herança e fará de tudo para colocar as mãos em suas riquezas, ao lado do marido, interpretado por Felipe Simas, e de sua mãe, Lilia Cabral. A novela que substituirá ‘Vai na Fé’ estreia dia 14 de agosto e deve marcar uma nova fase na carreira da ruiva!

