Marina Ruy Barbosa rebate alfinetadas após ser comparada com Larissa Manoela: "Quanto hate!"

Atriz Marina Ruy Barbosa rebate comentário ao ser comparada com Larissa Manoela após mudar o seu corte de cabelo

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) está com novo visual! Após ficar afastada da teledramaturgia desde 2018, quando fez O Sétimo Guardião, a estrela está escalada para interpretar uma vilã na próxima trama das 7 da Globo. Com isso, para viver a nova personagem ela decidiu passar a tesoura nos fios.

Porém, o visual dela chamou a atenção por outro motivo: os fãs compararam Marina com a atriz Larissa Manoela (22). Vários internautas afirmaram que ela ficou parecida com a noiva de André Luiz Frambach (26), inclusive uma página que fala sobre a vida dos famosos também comparou Marina com Larissa.

"Recentemente, a Marina Ruy Barbosa apresentou seu novo cabelo para viver uma futura personagens nas novelas, mas a mudança gerou críticas por não ter inovação e a atriz nunca ter pintado o cabelo para viver novas personagens. O que acham?", escreveram no perfil.

Marina Ruy Barbosa fez questão de responder a publicação: "Quanto hate, hein, meus amores", disparou ela em tom de deboche.

Foto: Reprodução/Instagram

