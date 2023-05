Marina Ruy Barbosa emociona ao publicar homenagem para sua mãe

A atriz Marina Ruy Barbosa resgatou fotos de infância para fazer homenagem para sua mãe Gioconda nas redes sociais

Neste domingo, 14, Marina Ruy Barbosa celebrou o Dia das Mães compartilhando uma bela homenagem a sua mãe Giocondaem seu Instagram.

A atriz resgatou diversas fotos de infância ao lado da mãe. A estrela mostrou diversas fotos antigas com Gioconda e emocionou seus seguidores.

Marina ainda compartilhou uma foto em preto e branco atual em que ela posava com um elegante vestido ao lado da mãe, que estava sentada.

“Te amo infinito”, se declarou a ruiva para a mãe na legenda da postagem curtida por famosos como Maisa Silva e Carla Diaz.

Os seguidores de Marina adoraram a homenagem e rasgaram elogios nos comentários da publicação. “Essa mãe é mais que incrível! Maravilhosa”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Você e sua mãe são lindas”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Mães!

Celebrando o Dia das Mães, a influenciadora Virginia Fonseca emocionou seus seguidores ao compartilhar uma série de fotos ao lado de sua mãe e de suas duas filhas.

“Hoje é Dia das Mães e eu posso dizer que tenho a melhor mãe do mundo, Deus me abençoou quando me colocou em seu ventre para vir ao mundo por uma mulher como você”, escreveu Virginia para a mãe Margareth.