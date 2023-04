Marina Ruy Barbosa publica foto rara da mãe e beleza da matriarca choca: "Muito linda!"

Marina Ruy Barbosa publica clique raro da mãe, Gioconda, e fãs ficam impressionados com tanta beleza; veja

Beleza vem de familia! Na noite da última sexta-feira, 14, a atriz Marina Ruy Barbosa (27) surpreendeu os seguidores ao compartilhar um clique raríssimo da mãe, a artista plástica Gioconda Ruy Barbosa.

Por meio de seu Instagram, a atriz e empresária de moda abriu o coração e fez uma declaração cheia de amor ao publicar uma belíssima selfie de Gioconda, mas o que roubou a cena foi a jovialidade da matriarca da família Ruy. "Minha mãe é muito linda. Fim", escreveu ela na legenda do Storie publicado em suas redes sociais.

Na imagem, a matriarca aparece em um cenário luxuoso toda produzida com um look verde elegante, composto por calça, camisa e jaqueta de verniz, em meio a uma escada. Os fãs ficaram perplexos com a beleza da mãe de Marina e logo esboçaram muitas reações.

Vale lembrar que recentemente Marina Ruy Barbosa deixou a web em polvorosa após surgir na companhia de Enzo Celulari durante um passeio de barco em Ilhabela.

VEJA O STORY DE MARINA RUY BARBOSA:

Foto: Reprodução/Instagram

