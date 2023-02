Marina Ruy Barbosa faz homenagem para Gloria Maria 7 dias após sua morte

Amiga íntima de Gloria Maria, Marina Ruy Barbosa prestou homenagem pelas redes sociais

Marina Ruy Barbosa (27) deu uma pausa em sua viagem ao Marrocos e usou suas redes sociais na última quinta-feira, 9, para prestar uma homenagem ao ícone do jornalismo brasileiro, Gloria Maria, que faleceu no dia 2 de fevereiro, em decorrência de um câncer de pulmão. As duas mantinham uma amizade há anos e eram muito próximas.

Em seu stories, a atriz compartilhou um registro em que aparece abraçada com a jornalista, do mesmo álbum de fotos que publicou assim que recebeu a notícia do falecimento e acompanhada de um emoji de coração preto, prestou suas condolências: “Sete dias”, escreveu a ruiva, que não pode comparecer a missa de sétimo dia no Rio de Janeiro por conta de uma viagem à trabalho.

No último domingo, inclusive, Marina se emocionou ao revelar detalhes da amizade com a jornalista, em uma homenagem exibida no 'Fantástico': "Quando eu a conheci, eu fiquei fascinada por tudo que ela representava e era. A gente teve uma sintonia e uma energia entre a gente que é muito louca. A gente tem uma diferença grande de idade, quando a gente viu, a gente já era muito amigas, muito confidentes. Ela me pedia conselhos...”, abriu o coração sobre a relação com Gloria.

Filhas de Gloria Maria fazem homenagem para a mãe na missa de sétimo dia

Na noite da última quinta-feira, 09, as filhas de Gloria Maria, Maria de 15 anos e Laura de 14 anos, se reuniram com familiares e amigos para homenagear a mãe, que faleceu em decorrência de um câncer no dia 2 de fevereiro, em sua missa de sétimo dia, celebração religiosa que aconteceu no Rio de Janeiro.

Na ocasião, as meninas optaram por demonstrar o amor pela jornalista nas vestes, e elegeram uma camiseta branca estampada com uma foto de Gloria Maria e uma de suas frases motivadoras: 'Seja você sua própria inspiração'.